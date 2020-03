Két koronavírusos beteggel is találkozott Trump, mégsem vizsgálják meg

Nők között dől el a francia főváros főpolgármesteri tisztsége. A hivatalban lévő Anne Hidalgo és Rachida Dati egykori igazságügyi miniszter a legesélyesebb.

Emmanuel Macron francia köztársasági elnök számára is egyre nagyobb kihívást jelent a koronavírus, fél szemmel mégis a önkormányzati választás első, vasárnapi fordulójára figyel. Túl sok jóra nem számíthat, a felmérések gyenge eredményt jósolnak a Lendületben a Köztársaság (LREM) nevű pártjának, amelyben amúgy sem túlságosan jó a hangulat. A nyugdíjreformmal kapcsolatos viták megtépázták a kormánypárt népszerűségét. Minden tíz megkérdezettből hét szerint visszaüt majd Macronék számára, hogy Édouard Philippe kormányfő február végén leállította a parlamenti vitát a nyugdíjreformról, és a nemzetgyűlés hozzájárulása nélkül vezeti be az intézkedést, amire az alkotmány lehetőséget ad. Bár a kabinet elleni bizalmatlansági indítvány a várakozásoknak megfelelően elbukott, a választók március 15-én az első, majd két héttel később a második fordulóban az urnáknál állhatnak majd bosszút. Bár az alkotmány vonatkozó cikkelyének alkalmazása valóban nagy felháborodást keltett, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kormánynak nemigen volt más választása. Az ellenzék ugyanis több mint 40 ezer (!), zömmel teljesen lényegtelen módosító indítványt nyújtott be. A kormánypárt amúgy is rossz hangulatát tovább rontotta az LREM párizsi polgármesterjelöltje, Benjamin Griveaux botránya. Róla szexuális tartalmú felvételsor került fel az internetre, ami után vissza kellett lépnie. A francia média nem zárja ki a lehetőségét, hogy a lejárató akció mögött az orosz titkosszolgálat áll. Emmanuel Macron elnök kérésére Agnes Buzyn addigi egészségügyi miniszter ugrott be az LREM jelöltjeként. Nem is látszott esélytelennek, hiszen indulásának február 16-i bejelentése után nem sokkal máris 19 százalékon állt. Csakhogy azóta nem tudta gyarapítani táborát, így nehéz lesz beleszólnia a két favorit versengésébe: a második fordulóba várhatóan Anne Hidalgo, Párizs jelenlegi szocialista polgármestere, valamint a jobboldali Republikánusokat képviselő Rachida Dati kerül be, aki Nicolas Sarkozy elnökségének idején két évig az igazságügyi tárcát irányította, és akkoriban megosztó személyiségnek tartották. Ők a felmérések szerint fej-fej mellett haladnak. Anne Hidalgo talán valamivel esélyesebb a második körben, több tartaléka lehet már csak azért is, mert több válsághelyzetet jól kezelt. 2014-ben választották meg főpolgármesterré, s bő egy évvel később, 2015 novemberében 130 emberéletet követelő iszlamista terrortámadás-sorozat rázta meg Párizst. Irányításának hat éve alatt kétszer volt árvíz, tavaly pedig sosem látott hőhullám tombolt, 42,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. Politikai szempontból sem volt egyszerű dolga, a sárgamellényesek hónapokon át tüntettek, már-már háborús jelenetek játszódtak le, a megmozdulások résztvevői gépkocsikat, üzleteket gyújtottak fel. „Nem volt egyszerű időszak. Több sokkszerű élmény ért bennünket, súlyos katasztrófákat kellett átélnünk, olyan eseményeket, amelyeket nem láthattunk előre, a terrorizmus pusztítását, a menekültek áradatát, valamint a klímahelyzet drámaivá válását” – fejtette ki az andalúziai származású Hidalgo a Le Parisiennek adott interjújában. Amennyiben ismét megválasztanák a város első emberének, minden korábbinál komolyabb lépéseket tenne a környezet védelméért. Több ezer fát kíván telepíteni, afféle mini-edősávokat, parkokat hozna létre. Célja továbbá az is, hogy a párizsiak lakóhelyüktől negyedórán belül minden fontosabb szolgáltatást elérjenek , legyen szó üzletekről, szabadidő-létesítményekről, vagy az iskolákról. Kérdés, hogy minden elképzelését meg tudná-e valósítani. Az a terve például nem örvend túl nagy népszerűségnek, hogy egyes útszakaszokat sétálóutcákká alakítana át, s jelentősen korlátozná a belvárosban a gépkocsihasználatot. A fővárosiak közben mind többször panaszkodnak a piszkos utcákra, s arra, hogy egyre több patkány bukkan fel bizonyos városrészekben. A megélhetés is egyre nehezebb, folyamatosan emelkedik az ingatlanok ára. Rachida Dati esélyei sem rosszak, ám számára komoly nehézséget jelenthet egy vele szemben indított vizsgálat. Kiderült, hogy a Renault egykori, Japánból Libanonba menekült vezére, Carlos Ghosn 900 ezer eurót fizetett neki egy tanácsadói szerződés keretében. Dati szerint nincs szó korrupcióról, mások erről nincsenek meggyőződve. Ami Buzynt illeti, neki már az is siker lenne, ha az előrejelzésekre rácáfolva bekerülne a második fordulóba.