Távoktatás: megjelent az Oktatási Hivatal útmutatója

Legyen a gangszomszéd a dadus, a leckét telefonon is felmondhatják az iskolásoknak – erre jutott a járványügyi agytröszt. A munkából kieső szülőknek nem jutott mentőötlet.

a kormányablakok is előzetes időpontfoglalást kérnek az ügyfelektől, hogy elkerüljék hivatali helyiségekben kialakuló, fertőzésveszélyes tumultust. Egyórás csúszással, de szombaton is sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs a koronavírus-helyzettel kapcsolatban: Lakatos Tibor rendőrezredes, törzsvezető főként a napközben már megismert információkat foglaltak össze: hat új magyar állampolgár került kórházba – egy részük kontaktszemély, tehát betegekkel érintkezett, mások valóban betegek. A határokon 35905 ellenőrzést tartottak, 549 visszatérő magyart köteleztek házi karanténba – egy ember annyira rosszul volt, hogy őt egyből rohammentővel vitték kórházba – és 445 személyt fordítottak vissza a határról, mondta Lakatos. Elhangzott, hogy az Emmi több ezer maszkot küldött a háziorvosoknak – új információ volt viszont, hogy

Lakatos Tibor jelezte, egyelőre nem zárják be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repteret. A törzsvezető újságírói kérdésre megerősítette, szombaton egészségügyi dolgozók is karanténba kerültek, bár Lakatos szerint egyikük sem fertőzött, mindannyian egy koronavírusos beteggel érintkeztek. Bár a ferihegyi reptéri ellenőrzés is lanyhának tűnik – a Spanyolországból érkezők közül sajtóértesülés szerint többeket nem is vizsgáltak meg -

Majd a szomszéd megoldja, bandázásról szó sem lehet!

A járvány miatt az iskolákat is bezárták, ez pedig a dolgozó szülőket állította nehéz feladat felé. Problémájukat Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár próbálta megoldani:

A családtagok és szomszédok bevonásával szervezzünk váltásos, kiscsoportos gyermekfelügyeletet, egymás munkarendjére is figyelemmel oldjuk meg a felvigyázást

- javasolta Maruzsa, hangsúlyozva, hogy a nagyszülőkre továbbra sem ajánlott bízni a felügyeletet, a koronavírus szempontjából ők ugyanis a leginkább veszélyeztetett korcsoport.

Hogy az egy panelházban lakó, de egymást látásból sem ismerő szomszédok miként szerveződhetnek majd hatékony kalákává, ki azt nem fejtette ki az államtitkár – viszont szigorúan kikötötte, hogy a gyerekek tényleg maradjanak otthon, ne kezdjenek el bandázni a lezárások idején. Maruzsa szerint mindenképp el kell kerülni a home schoolingot is vagyis azt, hogy magánlakásokon tanuljon együtt 20-30 gyerek, mert ez csak a fertőzés terjedéséhez vezet.

Vészhelyzet esetén az iskolák is fenntartanak kiscsoportos gyermekfelügyeletet, ezt a tankerületi központok szervezik majd. Nem áll le az iskolai étkeztetés sem, de nem a menzára szállítják majd az ételt; otthoni felügyelet esetén az ebéd kiszállítása is megoldás lehet – mondta Maruzsa.

A kormány az önkormányzatokra bízza ételkiszállítás megszervezést, és egyúttal visszaadják a településeknek az óvodák, bölcsődék nyitva tartása feletti hatáskört - bár Maruzsa ebben az esetben a kiscsoportos otthoni felügyeletet tartotta jobb ötletnek.

Kieső bérek - még dolgoznak rajta

Egy nagyon fontos újságírói kérdésre ugyanakkor nem tudott választ adni operatív törzs: hogyan kárpótolják azokat a szülőket, akik senkire sem tudják bízni gyermeküket, és emiatt kiesnek a munkából. Az ATV munkatársa emlékeztetett, a francia állam 20 nap betegszabadsággal, az osztrák állam 30, otthon töltött nap után a fizetés egyharmadával kárpótolja a szülőket.

A bérkövetkezmény munkajogi kérdés, a kormány dolgozik a témán, mi csak lezárt döntésekről számolunk be - sorolta válaszként Lakatos Tibor, ezzel elismerve, hogy a témában még nincs döntés.

Digitálisan, de levélben is jöhet a házi

A kormány által bejelentett digitális tanrenddel kapcsolatban Maruzsa azt mondta, a kormány minden eszközt a tanárok rendelkezésére bocsát az online oktatáshoz - a Kréta rendszert pedig alkalmasnak tartják a feladatok kiadására és a számonkérésre. A felvetésre, hogy az elmaradott térségekben miként oldják meg az onlineoktatást, Maruzsa azt mondta, okostelefon ott is van, sőt, az uniós átlag felett teljesítünk ebből a szempontból. Végső soron azonban analóg módszerek is működthetnek: levélben vagy éppen telefonon is feladhatjuk és ellenőrizhetjük a leckét -fejtegette az államtitkár.

A kontaktszemélyek és fertőzöttek azonosításáról Lakatos Tibort kérdezték, ő azonban nem árult el túl sok részletet a módszerről: kontaktkutatások zajlanak, amikben a rendőrség is részt vesz, aki érintett, az személyes megkeresésre számíthat – mondta a rendőrezredes. A TV2 egy 41 éves magyar fertőzött esetéről kérdezte az operatív törzs vezetőjét: a beteg férfi állítólag egy több száz fős rendezvényen vett részt, mielőtt kiderült, hogy ő is elkapta a vírust. itt is zajlik a kontaktkutatás, folytatjuk a munkát – zárta rövidre a témát Lakatos.



Mi lesz a fertőzésveszélyes hajléktalanokkal?

Itt a tavasz, előbújnak a hajléktalanok is, akik vírushordozók is lehetnek. Tervezi a rendőrség, hogy szigorítja az életvitelszerű közterület-használat tilalmát, és szigorúbban lép fel velük szemben? A kérdést nem egy, a sajtótájékoztatóra betévedő házmester, hanem egy újságíró tette fel. Lakatos szerint a rendőrök és az utcai szociális ellátórendszerben dolgozók már eddig is védőfelszerelésben foglalkoztak a hajléktalanokkal a fokozott fertőzésveszély miatt, és mostantól még nagyobb figyelmet fordítanak a megelőzésre.