Karanténba vonult a pápai polgármester

A kormány képtelen felelősségteljesen kezelni a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetet Magyarországon, napról napra ismeri be, hogy eddig rossz döntéseket hozott - közölte az az MSZP választmányi elnöke, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke szombaton az MTI-vel. Kunhalmi Ágnes az operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatóra reagálva közölte: pénteken Orbán Viktor miniszterelnök változtatta meg nagyon gyorsan véleményét az iskolabezárásokról, szombaton pedig azt ismerte el a kormány, hogy rossz döntés volt az óvodák bezárásának jogát elvonni az önkormányzatoktól. Az ellenzéki politikus azt mondta, évek óta kérik, hogy ne vonjanak el több pénzt az oktatásból és az egészségügyből, most világosan érződik, ez a két terület összeér és ha valódi problémával áll szemben a kormány, nem tudja megfelelő módon kezelni azokat. Hiányolta, hogy nem hangzott el semmi az érettségikről, holott a hétpárti egyeztetésen konszenzus volt abban: a május 4-én induló vizsgákat meg kell tartani. Azt is kifogásolta: nem érkezett válasz azon javaslatukra sem, hogy a horvát mintára a közszolgálati televízió segítse alsó tagozaton a tananyag eljuttatását a diákokhoz. Kunhalmi Ágnes szóvá tette azt is, hogy nem volt szó arról, mi lesz azokkal a szülőkkel, akik kiesnek a munkából, mert otthon vigyáznak a gyerekeikre. Szorgalmazta, hogy a legszegényebb térségek iskoláit lássák el plusz digitális eszközökkel és szervezzék meg a mikrocsoportos tanulást a gyerekeknek. A digitális oktatás költségeire biztosítson megfelelő fedezetet a kormány - javasolta. Kitért arra, hogy a gyermekétkeztetést eddig csak szünidőben kellett megoldania az önkormányzatoknak, most teljesen rájuk tolták a feladatot. Ennek megoldásához pluszforrások szükségesek - közölte. Kunhalmi Ágnes beszélt arról is, a digitális tananyag piaci szereplőktől történő elfogadása beismerése annak, hogy rossz döntés volt a tankönyvpiac államosítása. Azt is megjegyezte, hogy már második napja nem áll ki egészségügyi szakértő az operatív törzs utáni sajtótájékoztatóra.