MSZP: a kormány napról napra ismeri be, hogy rossz döntéseket hozott

Az a leghasznosabb, ha a lehető legkisebb fordulatszámon működik a város, és aki csak teheti, otthon marad.

Készüljünk a legrosszabbra, hogy elkerüljük a legrosszabbat! – ezzel nyitotta szombati sajtótájékoztatóját Karácsony Gergely főpolgármester. A városvezető arra kért minden fővárosi polgárt, hogy működjön együtt a hatóságokkal és saját esetleges rövid távú gazdasági érdekeit helyezze a közösségi érdekek mögé. Mint mondta, Budapestnek annyi előnye van a többi európai várossal szemben, hogy ide később ért el a járvány, így hasznosítani tudjuk már városok tapasztalatait. Az eddigiek azt mutatják, hogy az a leghasznosabb, ha a lehető legkisebb fordulatszámon működik tovább a város. és aki csak teheti, otthon marad. Az állami szervekkel továbbra is döcögős az együttműködés és a tájékoztatás, de a kerületekkel folyamatos az egyeztetés, a kerületi önkormányzatok partnerek az intézkedések összehangolásában. A mai tanácskozás eredményeként hétfőtől fokozatosan bezár Budapest valamennyi bölcsődéje és óvodája. Ezt ugyan jelenleg kormányrendelet tiltja, de a városvezetés információi szerint a kormány már dolgozik ennek módosításán. Azoknak a gyerekeknek, akiknek felügyeletét nem tudják megoldani szüleik, ügyletet biztosítanak. Ennek levezénylése a kerületek feladata, lévén ők az intézmények fenntartói is. A rászoruló gyermekeknek továbbra is biztosítják a közétkeztetést, az ételt a hajléktalanellátó és a civil karitatív szervezetek segítségével szállítják ki a családokhoz. Hétfőtől bezárnak a fővárosi gyógyfürdők, ez alól csak az egészségügyi szolgáltatások képeznek kivételt. Ennek körét most egyeztetik az egészségügyi kormányzattal. A hétvégén már csak korlátozottan nyitva tartó állatkert szintén zárva tart hétfőtől. A közösségi közlekedés fenntartása érdekében korábban már megszüntették az első ajtós felszállást, valamint a jegyvásárlás lehetőségét a buszokon, hétfőtől ehhez hozzáadódik az is, hogy egyáltalán nem lehet felszállni az első ajtókon a buszsofőrök védelme érdekében. A várhatóan kevesebb utas miatt hétfőtől a BKV a szünidei menetrendre áll át. Ugyancsak hétfőtől jelképes 100 forintos összegért bárki használhatja a fővárosi közbringa rendszert, ezzel is csökkentve a közösségi közlekedési járművek telítettségét. A munkaadókat továbbra is arra kérik, hogy minél több munkavállalójuknak tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést vagy a rugalmas munkakezdést. A fővárosi önkormányzat hivatalában, illetve cégeinél dolgozó munkavállalókat nem fogja gazdasági hátrány érni amiatt, hogy otthonról dolgoznak, vagy gyermekükkel otthon maradnak. Karácsony Gergely fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy más településvezetőkkel ellentétben nem kíván élni a vészhelyzet bejelentéséből adódó többlethatalommal, ezt követően is egyeztet a szükséges lépésekről a főpolgármester-helyettesekkel. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az atlétikai vb megrendezésének Momentum által felvetett halasztásáról egyelőre nincs álláspontja a városvezetésnek.