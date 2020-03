Koronavírus ide vagy oda, csak kihúztak öt számot hatmilliárd forintért

A miniszterelnök felhívása ébresztette rá a helyzet komolyságára Áldozó Tamást, aki küldöttségével néhány napja érkezett vissza Izraelből.

„Orbán Viktor miniszterelnök úr tegnap esti felhívására figyelemmel (bár kérését nem visszamenőleges hatállyal fogalmazta meg) a következő két hétben itthonról látom el polgármesteri feladataimat” – írta ki szombaton kora délután Facebook-oldalára Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, aki hozzátette: hogy Meir Yitzak Halevi polgármester szombat reggeli tájékoztatása szerint Ejlatban továbbra sincs igazolt, koronavírussal fertőzött beteg.

Áldozó Tamást még péntek délután lapunk is megkereste, ugyanis néhány napja érkezett haza Izraelből egy pápai küldöttség: Áldozón kívül városházi képviselők, intézményvezetők, iskolaigazgatók jártak a veszprémi település testvérvárosában, emellett több izraeli turistalátványosságot is felkerestek. Miután a koronavírus Izraelben is terjed, ráadásul a csütörtöki magyarországi fertőzöttek egyikéről kiderült, nemrégiben Izraelben járt, megkérdeztük Áldozó Tamást, jelezték-e bármilyen formában a hatóságoknak, hol jártak, illetve kivizsgáltatták-e magukat a hazatérést követően?

- Hagyjuk ezt, felejtsük el egymást! Viszontlátásra! – tette le a telefont érdeklődésünket hallva a pápai polgármester, akinek ezek szerint néhány nap és egy kormányfői felhívás kellett, hogy felébredjen a felelősségtudata…