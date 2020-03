Balog Zoltánt a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki Áder János

A budafoki Re-Formáló Egyesület továbbra is kiszolgálja azokat, akiket eddig az önkormányzat családjóléti központja látott el, de a megnövekedett feladatok ellátáshoz az önkénteseken kívül további segítségre is szükségük lenne.

A Budafok-Tétényi Re-Formáló Egyesület nagy élelmiszerboltok megmaradt feleslegét, főleg pékárut és zöldséget, gyümölcsöt oszt szét rászorulóknak, az árut az Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül kapják. Mint azt néhány napja megírtuk, az Élelmiszerbank felfüggesztette a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgálatával kötött szerződését, így azt az élelmiszerfelesleget, ami a felfüggesztés ideje alatt a szemetesben végezte volna, a Re-Formáló kapta meg. A Re-Formáló egyetlen rászorulót sem hagy élelmiszer nélkül, önkéntesei azokat is kiszolgálják, akiket eddig az önkormányzat családjóléti központja látott el. Megnövekedett feladatuk ellátását önkénteseik önzetlen segítsége teszi lehetővé. A civil szervezet másfél évvel ezelőtt került komoly gondba, mert nem volt olyan raktárhelyiségünk, ahol tárolni tudták volna eszközeiket és a napi feladataikat el tudták volna látni – áll az egyesület március elején közzé tett nyílt levelében. Megnézték a kerületünkben található kiadó önkormányzati ingatlanokat, majd kiválasztottak egyet, amit megpályázták, igaz, jelképes bérleti díjért. Azonban vállalták a felújítás költségeit, az állagmegóvást és természetesen a rezsi költségek fizetését is. A XXII. kerületi önkormányzattól indoklás nélkül elutasító választ kaptak. Az igényelt helyiség egyébként azóta is üresen áll. Az igényelt helyiség egyébként azóta is üresen áll. Közben találtak egy helyet, ahol jelenleg is működnek, a tavalyi évben az EMMI-től kaptak támogatást. Az idén szintén pályáztak fenntartási költségeik fedezésére, de a sok a jelentkező miatt, a 749. helyen vannak a várólistán, így a megítélt támogatást vélhetően nem fogják megkapni. Ezért januárban az összes kerületi önkormányzati képviselőnek, az alpolgármestereknek, a polgármesternek is elküldték a segítségkérő levelünket. Támogatást, elsősorban helyiséget kértek, találtak is egy újat, amit megfelelőnek ítéltek, ezt azonban már nem pályázták meg formálisan. Nagy örömükre Daróczi Károlytól, a szociális bizottság elnökétől jött válasz, aki azt írta: „A levelüket olvasva, egyeztettem a – kedvezményes bérletű helység használata ügyében – a Polgármester Úrral, az érintett Alpolgármesterrel és a Vagyongazdálkodási irodával. A három beszélgetés eredményeként elképzelhető, hogy az Önkormányzattal való együttműködés, illetve a munkájuk végzése során a vonatkozó higiéniai és egészségügyi szabályok teljes betartása mellett, létrejöhet a kérésük teljesítése. A hivatalos válasz a Polgármester úrtól nemsokára megszületik, s elküldik Önöknek!” A polgármestertől azonban nem jött válasz.



Ez év március 4-én végül kiderült, hogy az az ingatlant, ami a számukra a legmegfelelőbb lett volna, amit januárban kértek, kiadták egy vállalkozónak dohánybolt nyitására. Az ügyben a Népszava is elküldte kérdéseit Daróczi Károlynak, aki továbbított azokat Karsay Ferencnek, Budafok-Tétény polgármesterének. Az önkormányzat sajtófőnökétől jött válasz, ami szó szerint így szól: „A Re-Formáló nem „igényelt” helyiséget az önkormányzattól. Tevékenységéhez kért ugyan támogatást díjmentes helyiséghasználat formájában, de ilyet nem tudtunk neki biztosítani. Valószínű, hogy az a helyiség amiről „Facebook oldalukról tájékozódott”, az egy üzleti célú ingatlan (,) melynek használatára nyílt pályázaton keresztül lehetősége volt bárkinek pályázni. A Re-Formáló Egyesület nem pályázott a helyiség bérbevételére, hasznosítására. Önkormányzatunk minden olyan civil szervezetet támogat, amely olyan tevékenységet végez, amelyet Önkormányzatunk saját intézményeiben, vagy már a meglévő partnerein keresztül nem tud ellátni.” Úgy tűnik mégsem, hiszen a Re-Formáló Egyesület most, még arra az átmeneti időszakra sem kap támogatást, amikor egyedül látja el – saját anyagi lehetőségeiket is bevetve – az élelmiszerkiosztást.