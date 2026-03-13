Áder: a hétköznapokra is emlékezni kell

Keveset beszélünk a forradalom utáni napok döntéseiről, és szinte soha a hétköznapokról, pedig az új világot 1848-ban nemcsak az utcai események, a pezsdítő szónoklatok hozták el - mondta Áder János a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetések átadásakor a Parlamentben. A Magyar Érdemrend nagykeresztjét Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója vehette át.