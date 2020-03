A járvány idején hív flashmobra Csíkszereda polgármestere

Az áruforgalmat fenntartják, és az ingázó munkavállalóknak is engedélyezik a határátkelést.

Németország lezárja Ausztriával, Franciaországgal és Svájccal közös határát hétfő reggel 8 órától a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter vasárnap este, megerősítve a döntésről szóló sajtóértesüléseket. Ugyancsak vasárnap arról is döntöttek, hogy a német-dán határt is lezárják. Horst Seehofer berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy a járvány megfékezéséhez vissza kell fogni az emberek közötti érintkezést, amihez a határon átívelő közlekedés korlátozása is hozzátartozik. Ezért felszólítják a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak. A szövetségi kormány az érintett tartományok vezetésével egyelőre a francia, a svájci és az osztrák, valamint a dán határon bevezetendő korlátozásokról döntött. Az áruforgalmat fenntartják, és az ingázó munkavállalóknak is engedélyezik a határátkelést. Senki mást nem engednek át, akinek nincs nagyon nyomós oka az utazásra. A hazatérő német állampolgárok természetesen beléphetnek. Valamennyi érintett határszakaszon hétfő reggel 8 órától korlátozzák a forgalmat. Az intézkedés ideiglenes, de visszavonására egyelőre nincs határidő. Folyamatosan vizsgálni kell a helyzetet, és a fejleményektől függően kell dönteni – mondta Horst Seehofer, aláhúzva, hogy a járvány csúcspontja még hátravan. Német hírportálok beszámolói alapján a tartományi egészségügyi minisztériumoktól begyűjtött adatok szerint Németországban vasárnap este 5627 koronavírus-fertőzést tartottak számon. Ez 1412 esettel több az egy nappal korábbi 4233-nál. A járványban 13 ember halt meg, 6 Észak-Rajna-Vesztfáliában, 4 Bajorországban és 3 Baden-Württembergben.