Pert vesztett a Fidesz: olyannak küldtek kampányanyagot, aki sohasem adta meg az elérhetőségét

A TASZ ezután kezdeményezte a Fidesz adatkezelésének átfogó vizsgálatát, de kiderült, a NAIH már most is vizsgálódik a kormánypártnál.

Nem tudta bizonyítani a Fidesz, hogy jogszerűen kezelte a TASZ ügyfelének adatait - írja keddi közleményében a Társaság a Szabadságjogokért. Mint írják, e-mail címei jogszerűtlen kezelése miatt jogerősen pert nyert akormánypárt ellen az általuk képviselt férfi. Ügyfelök azután fordult hozzájuk, hogy - mint állítja -

soha nem adta meg elérhetőségeit a Fidesznek, az mégis kampányanyagokat küldött neki.

A kormánypárt védekezésül két aláírásgyűjtő ívet is bemutatott, amelyeken szerepelt a TASZ ügyfelének neve és email-címe, ő azonban tagadta, hogy bármelyiket is aláírta volna. Az egyiken ráadásul még a neve is hibásan szerepelt.

A bíróság megállapította, hogy az adatkezelőnek, vagyis a Fidesznek kellett volna bizonyítania, hogy jogszerűen kezelte a TASZ ügyfelének adatait. Ehhez azonban nem volt elegendő két aláírásgyűjtő ívet bemutatni: azt is bizonyítani kellett volna, hogy az aláírások eredetiek. A kormánypárt előbb indítványozta, hogy a bíróság rendeljen ki írásszakértőt, de később ezt visszavonta, így nem tudta igazolni, hogy az aláírások valóban a TASZ ügyfelétől származtak. A jogvédők közleményükben úgy fogalmaznak:



az ítélet szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz politikai marketing céljából jogellenesen kezelte a személyes adatokat.

Valószínűleg nem egyedi esetről van szó, ezért a TASZ kezdeményezte a Fidesz politikai marketing célú adatkezeléseinek átfogó vizsgálatát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A hatóság tájékoztatása szerint más bejelentő kérelme alapján már folyamatban van a Fidesz adatkezelésének vizsgálata.

„Lényegében nem lehet tudni, hogy milyen gyakran kerülnek az állampolgárok adatai a tudtukon kívül pártadatbázisokba, ezért fontos lenne megfelelő garanciarendszert kidolgozni az adatok ajánlóíves felvételéhez és további kezeléséhez. Szükséges lenne továbbá, hogy az adatvédelmi hatóság részrehajlástól mentesen, átfogóan vizsgálja a pártok adatkezelését” – nyilatkozta Remport Ádám, a TASZ Magánszféraprojektjének jogi munkatársa. Hüttl Tivadar, a TASZ jogi képviseletet ellátó ügyvédje pedig úgy fogalmazott: „minden olyan pártadatbázis jogellenesen működik, amelyikről nem bizonyítható, hogy a benne tárolt adatokat jogszerűen szerezték”.