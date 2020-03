Már a bemutató napján elérhetővé teszi az interneten új filmjeit a Universal

A szórakoztató műfajokban lassan reagálnak a hazai csatornák a járvány okozta változásokra, ám a digitális távoktatás életbe lépésével több is közvetít oktatási anyagokat hétfőtől.

Noha sokan a négy fal közé kerültek, a televízió csatornák műsorain nem látszik alapvető változás, a hétköznapok leginkább a gyakran ismételt sorozatokkal és filmekkel telnek a képernyő előtt. A hétfőtől elindult digitális távoktatás viszont átalakította egyes csatornák műsorrendjét, lapzártánkig az országos elérésűek közül az M5 és a Spektrum, helyi szinten a Miskolc TV kínál oktatási anyagokat az otthon tanuló diákoknak. Az új munkarendet segítené a közszolgálati média, amely számos oktatási tartalmát az M5 kulturális csatorna napi műsorában sugározza, közölte vasárnap az MTVA. Minden hétköznap reggel nyolctól fél háromig sugároznak tanulást segítő felvételeket, amelyek a www.mediaklikk.hu/digitalisoktatas weboldalon keresztül is elérhetőek lesznek. Tizenegy óráig az 5-8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsoraikat közvetítik, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben. Majd 11-től 12-ig nyelvleckéket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol leckéjét adják egymás után, s 11.30-tól öt nyelven, öt-öt nyelvlecke követi egymást. Déltől a középiskolás korosztály számára sugároznak érettségi műsorokat. A tantermen kívüli digitális munkarendre reagálva új felületeken teszi elérhetővé oktatási célú saját gyártású műsorait a Spektrum is. A korábban bemutatott „Brutális” sorozat hamarosan korlátozás nélkül lesz nézhető a Magyar Telekom és a Vodafone videótárában, és a Spektrum a saját Youtube csatornáján is rendelkezésre bocsát egy-egy epizódot. Március 23-tól a televízióban is újra műsorra tűzik a sorozatot. A „Brutális”olyan alapvető ismereteket mutat be, amelyek a fizika, kémia, történelem és a biológia köré csoportosulnak. A sorozat tanárai – Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszéki mérnöke, Nagy Gergő Zoltán vegyész, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékének doktora, Dr. Szerényi Gábor középiskolai biológa tanár, Kathy Zsolt történelem tanár és Soós Péter százados hadtörténész – közérthetően mutatják be a tudományt. Számos helyi és az online felületeket kihasználó kezdeményezés is indult, hogy a tanulók lemaradását mérsékeljék. Elsők között reagált a Miskolc TV: a #érettségi című műsorban hétköznaponként 17 órától negyvenöt perces előadást tart a város egyik középiskolai tanára, elsősorban az alaptantárgyakra való felkészülésben segítve a diákokat: a magyar, matek, történelem érettségi felkészítő órák március 23-tól kerülnek adásba, és a www.minap.hu weboldalon is elérhetőek lesznek. Mint azt a Sport1, Sport2, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, AMC, Minimax csatornákat összefogó AMC Networks International – Central and Northern Europe (AMCNI CNE) lapunkhoz eljuttatott információiból megtudtuk, pénteken felfüggesztették a közönség előtt felvett műsorok forgatásait, ezek a showműsorok elmaradnak, és szüneteltetik a következő két hétre tervezett forgatásokat. A nemzetközi sportesemények felfüggesztése okán sportcsatornáik műsorrendjét is átalakították. Az ATV ugyancsak megelőző intézkedéseket léptetett érvénybe, számolt be róla a Media1. Felfüggesztik a showműsorok készítését, többnyire ismétléseket fognak adni, kivéve az előre felvett adásokat. A #Bochkor című műsort közönség nélkül veszik fel, a Jakupcsek Plusz talkshowból ismétlések kerülnek adásba. A lap írt először arról is, hogy a TV2-n sugárzott maszkos élő show, a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada című vasárnapi adását is közönség nélkül sugározták (az RTL Klub hasonló műsorát, az Álarcos énekes teljes évadát előre felvették). Az RTL Klubnál az egészségügyi helyzet szigorú figyelembevétele és folytonos felülvizsgálata mellett a száz fő alatti hazai forgatások, felvételek munkálatai üzemszerűen haladnak, és egyelőre dolgoznak a Survivor című egzotikus szigeteki reality műsor előkészítésén is. A Drága örökösök című sorozat forgatásával azonban egyelőre leállnak, mondta el Kapitány Iván, rendező, producer hétfőn a Media1-nek. - A Viasat World jelenleg nem tervez változtatni műsortematikáján, azonban a Viasat History és Viasat Nature csatornákon folyamatosan sugárzunk olyan dokumentumsorozatokat, amelyek érdekesek és tanító jellegűek lehetnek az iskolások számára is. Míg előbbin a héten A hadviselés top 10-es listája, utóbbin a Mutáns időjárás premieres epizódjai tekinthetők meg - válaszolta a Népszava kérdésére a Viasat csoport munkatársa. - Mint mindenki jelenleg a világban, folyamatosan figyelemmel kísérjük a történéseket, hiszen mind kollégáink, mind pedig nézőközönségünk egészsége nagyon fontos számunkra. Az otthon töltött idő megkönnyítése érdekében pedig tovább folytatjuk a magas minőségű tartalmak sugárzását - fejezi be válaszát. S habár a tanulókra, és a showműsorok közönségére kiemelt figyelem irányul, a munka nélkül otthon tartózkodók szórakoztatására egyelőre nem tettek még lépéseket a csatornák, a folyamatos hírközlésen és tájékoztatáson túl a hétköznapi műsorsávok mostanáig változatlanok. Míg az online térben folyamatosan keringenek az élő, vagy akár korábban felvett színházi előadások, koncertek, felolvasások, valamint ingyenesen elérhető filmek, mesék, hangoskönyvek, és különféle szórakoztató műsorok, a televíziók lassabban reagálnak a hirtelen kialakult helyzetre. A műsorváltoztatásra vonatkozó kérdéseinkkel kerestük az MTVA, az RTL Klub, a TV2 vezetőségét is, cikkünk megjelenéséig nem érkezett tőlük válasz.