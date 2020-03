Hiába a vészhelyzet, nem engedik otthonról dolgozni a tanárokat a Miskolci Szakképzési Centrumban a PDSZ szerint

Vírusveszély ide vagy oda, hétfőn volt olyan iskola, ahol több mint száz főt egy helyen összegyűjtve tájékoztattak.

A Miskolci Szakképzési Centrum intézményeiben továbbra is bent tartják a tanárokat, kollégákat. Az intézményben hétfőn több mint száz főt egy helyen összegyűjtve tájékoztattak a teendőkről. A mai napon hírt kaptunk további megbeszélésekről is – olvasható a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) keddi nyílt levelében . A szakszervezetnek tudomása van arról is, hogy egyes kollégáknak (testnevelőknek, szakoktatóknak) iskolai, bent végzendő feladatokat jelöltek ki a jövőre nézve. Továbbá csak kérelem benyújtása után engedélyezik a tanárok otthoni munkáját. A PDSZ szerint a Miskolci Szakképzési Centrum és vezetése a kollégák egészségét indokolatlanul és nagymértékben veszélyezteti a napról-napra egyre inkább romló járványügyi helyzetben, ami szembe megy Orbán Viktor március 13-án elmondott beszédével és felhívásával, valamint a másnap kiadott kormányrendelettel, amely egyebek közt kimondja: március 16-tól az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ezzel szemben a Miskolci Szakképzési Centrumban a PDSZ szerint a tanárok jelenleg is az iskolákban tartózkodnak és dolgoznak. Ezt egy érintett pedagógus is megerősítette lapunknak. Mint mondta, kötelezték őket arra, hogy reggel nyolc és délután kettő között az iskolában legyenek. Beszámolója szerint, akik otthonról szeretnének dolgozni, azoknak kérelmet kell írniuk, amiben részletesen kifejtik, mit és hogyan csinálnának otthonról, ezt egyeztetni kell a munkaközösség vezetőjével, és majd valamikor születik igazgatói döntés. Ellenben a szakképzési centrum alá tartozó kilenc iskola közül kettőben az intézményvezető a járványügyi vészhelyzetre tekintettel saját hatáskörben már engedélyezte az otthoni munkavégzést. A lapunknak nyilatkozó pedagógus szerint a hétfői főigazgatói tájékoztatón az is elhangzott, hogy a jövőbeni béralkuk részét fogja képezni, a tanárok hogyan állnak a jelenlegi helyzethez. Bár a főigazgató a beszámolók szerint hozzátette, ez nem fenyegetés, a tanárok szerint ezt mégis nehéz másként értelmezni. A Népszavának nyilatkozó oktató elmondta azt is, az ő iskolájukban a technikai feltételek sem adottak, jó, ha négy pedagógusra jut egy számítógép, ez pedig a kormány által elrendelt digitális távoktatás rendszerének kidolgozását, elindítását hátráltatja. Az ügyben kerestük a Miskolci Szakképzési Centrumot, illetve a szakképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumot is, ha kapunk tájékoztatást, frissítjük cikkünket.