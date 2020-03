Az összezártság miatt fokozott veszélyben vannak a bántalmazó kapcsolatok áldozatai

Kínában a koronavírus megjelenését követő izolációval párhuzamosan ugrásszerűen megnőtt a családon belüli és párkapcsolati erőszakkal összefüggő esetek száma.

A koronavírus terjedésének megakadályozására az otthonmaradás a leghatékonyabb eszköz. Sokak számára azonban az otthon közel sem biztonságos hely. A családon belüli erőszak áldozatai számára ezért komoly veszélyhelyzetet jelentenek azok az intézkedések, amelyek fontosak a vírus elleni védekezéshez – hívta fel a figyelmet a NANE és PATENT Egyesület szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Hangsúlyozták, hogy Kínában a koronavírus megjelenését követő izolációval párhuzamosan az elmúlt hónapokban ugrásszerűen megnőtt a családon belüli és párkapcsolati erőszakkal összefüggő esetek száma.

Az ország nyugati részén található Jianli-megye rendőrkapitányságára januárban kétszer annyi bejelentés érkezett, mint tavaly ilyenkor, februárban pedig 162 segélykérő hívás érkezett családon belüli erőszakról. Vagyis a háromszorosa annak, mint tavaly ugyanebben a hónapban.

Nem csak a vírus miatti bezártság, illetve a bántalmazóval való összezártság veszélyes az áldozatokra, hanem az azt követő gazdasági, társadalmi változások is. A bántalmazó jellemzően igyekszik elszigetelni partnerét, csökkentve a baráti és családi kapcsolatok szorosságát, ellehetetlenítve a munkavállalását, ezzel is növelve a kontrollt felette. Ez nem csak a nőket érinti, de azokat a gyerekeket, fiatalokat is, akik kollégiumba menekültek az otthoni agresszió elől. Amerikai kutatások szerint a családon belüli erőszak előfordulása növekszik a természeti katasztrófák után. Ez egyrészt az elszigeteltség kihasználásának, másrészt az intézményrendszerben (például bíróságok) bekövetkezett változásoknak, fennakadásoknak is köszönhető. Emiatt ugyanis a bántalmazók még kevésbé tartanak a felelősségre vonástól.

„A magyar bíróságokon március 15-én elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet így jó eséllyel hátrányosan fogja érinteni a bántalmazott nőket” - jegyezték meg a jogvédők.

Hosszú távon az is kérdéses, hogy a munkáltatók miként fognak reagálni a kialakult helyzetre, így az esetleges fizetés nélküli szabadság vagy elbocsátás tovább súlyosbíthatja az áldozatok gazdasági kiszolgáltatottságát. A NANE és PATENT Egyesület ezért azt kéri, hogy a koronavírus elleni védekezés mellett fokozottan figyeljünk egymásra, és ha ismerünk olyan embert, aki érintett, igyekezzünk fenntartani vele a kapcsolatot az izolált időszakban is.