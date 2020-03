Lezárják az összes budapesti játszóteret

Egyelőre nem lesz ingyenes a közösségi közlekedés és a parkolás sem. A cél ugyanis az, hogy mindenki maradjon otthon.

A fővárosi önkormányzat továbbra is azt az elvi álláspontot képviseli, miszerint mindenki maradjon otthon. Ha mégis el kell mennie, akkor pedig tartsa be az egyszerű szabályokat: tartson megfelelő távolságot és sűrűn mossa a kezét. A város továbbra is működik, a közszolgáltatás a nehézségek ellenére zavartalan, bár a neheze még hátra van – jelentette ki mai tájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester, majd hozzátette: normál időkben mindenkit arra buzdítanak, hogy használják a közösségi közlekedés járműveit, de most nem átlagos időket élünk. A trolikon és a buszokon már korábban megtiltották az első ajtós felszállást, most pedig kordonokat is kifeszítettek, így védve a buszsofőröket a fertőzéstől. Mindenkit arra kérnek, hogy maradjanak a kordonok mögött. Van elég hely – tette hozzá a városvezető-, hiszen a közösségi közlekedést használók száma jelentősen csökkent az elmúlt napokban. Éppen ezért csütörtök hajnaltól a szünidőben használatos menetrend lép életbe. Egyszerűsítették viszont a közbringa használatát és a lehető legalacsonyabbra vitték le az árát, így egyszerű online regisztrációval 100 forintos áron használható a BUBI. A kerületi polgármesterekkel egyeztetve a főváros valamennyi játszóterét lezárják. Bár a gyerekeknek jó a friss levegő, de a játszószereken kiválóan megtapadnak a vírusok. Szintén a kerületi vezetőkkel egyeztetve - bár kaptak erre vonatkozó kéréseket – továbbra sem ingyenes a parkolás a fővárosban, mivel a fizetési kötelezettség elhagyása a városvezetés szerint valódi káoszt eredményezhetne. Félő, hogy a várakozó autók akadályoznák az egészségügyi szolgáltatókat és a közrend fenntartóit munkájuk végzésében.

Karácsony Gergely főpolgármester a kerületvezetőkkel egyetemben továbbra is elégtelennek tartja a központi kormányzati tájékoztatást. Egyelőre nincs válasz arra a kérdésre sem, hogy a kerületi egészségügyi intézményekben és szociális ellátásban dolgozók kapnak-e védőfelszerelést, hiszen ez nem csupán az ő védelmüket szolgálná, de a vírus terjedését is akadályozná. A rászoruló gyerekek és idősek a járvány idején is hozzájutnak a napi egy tál meleg ételhez. A főváros és a kerületi önkormányzatok minden kerületben működtetni fognak egy tálalókonyhát, ahol átvehető az étel. Ehhez persze az is kell, hogy a kormány vonja vissza azt a rendelkezését, miszerint az ügyeletben lévő gyerekeknek nem jár meleg étel. Az időseknek kérésre ki is szállítják az ebédet. A feladat ellátáshoz a fővárosi önkormányzat két cége – a kéményseprők és a rendészeti igazgatóság – összesen 30 gépkocsit biztosít sofőrökkel együtt. A 70 év fölöttiek ellátását az önkormányzatokra bízta a kormány, de forrásokat nem biztosított hozzá, ami nagyon nincs rendjén – hangsúlyozta Gy. Németh Erzsébet szociális ügyekért felelős főpolgármester-helyettes, aki szerint az önkormányzatok nem hagyhatóak magukra ebben a helyzetben.