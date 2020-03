EB: gyors beavatkozás kell a bajba került cégeknek

A JP Morgan elemzőinek modellje szerint Olaszországban egy héten belül tetőzik az új esetek száma, Nyugat-Európában március végére várják ezt - olvasható a CIB Bank mai összefoglalójában. Mind a magyar, mind a világgazdaság idén recesszióba fordulhat.

A CIB Bank elemzői szerint az elmúlt órákban megállt a globális piacokon a zuhanás, de nagyon sérülékenyek továbbra is. Piaci feszültségek nem szűntek meg, és egyelőre ez nem is várható. Ennek egyik jele, hogy a forint ma újabb történelmi mélyponton volt, egy euró 348,8 forintba is került, jelenleg 346 forinton folyik a kereskedés. Az elemzők szerint ennek ellenére újabb mélypont jöhet, a 350 forintot is tesztelheti az euró árfolyama a közeljövőben. Készülőben egy komoly amerikai fiskális csomag - hírek szerint mintegy 850 milliárd dollár értékben -, ha ezt bejelentik napokban enyhülhetnek kicsit a a gazdasági aggodalmak. A CIB elemzői szerint a világon mindenhol jelentős költségvetési támogatásra lesz szükség háztartások és vállalatok számára, ezek kidolgozása elindult. Az elemzők szerint a költségvetési támogatások és jegybankok lépései segítenek átvészelni a következő heteket, hónapokat, de önmagukban nem oldják meg a problémát. Pozitív, hogy a 2008-as válság során kidolgozott válságkezelő eszközök rendelkezésre állnak, nem kell újra kitalálni őket ráadásul az akkori tapasztalatok alapján most gyorsabb a reakció annyiban , hogy a „tagadás” fázis lerövidül a döntéshozóknál. Probléma továbbra is, hogy ez egy egészségügyi krízis, a gazdasági pénzügyi válság csak következmény. Egyre több nagy intézmény, kutatóház, bank alapforgatókönyve szerint idén a világgazdaság recesszióba fordul: az első félév súlyos visszaesése után, a második félév már már kilábalás jegyében telhet, amennyiben a járvány nyárra enyhül. Magyarországon idén valószínűleg szintén negatív lesz a növekedés, pontos mértéket mondani jelenleg nagyon nehéz. A CIB Bank alapforgatókönyve ma 1 százalék körüli éves visszaeséssel számol, lefele mutató kockázatokkal, de ez napról-napra változhat – olvasható a CIB Bank mai napközbeni gyorselemzésében.