Beszáll a főváros a válság kezelésébe: hétmilliárd védőeszközre vis maior keretből

A vendéglátóiparban nemrég még vadásztak az alkalmazottakra, ma már sorra bocsátják el őket. Van, aki szerint már most drámai a helyzet. Kevés a szolidáris munkaadó.

Komoly anyagi és munkanélküli válság fenyeget a vendéglátó-iparban, miután hétfő éjféltől csak reggel hat és délután három óra között tarthatnak nyitva a presszók, cukrászdák, sörözők, kávázók és éttermek. A tulajdonosok ráadásul attól tartanak, hogy a jelenlegi csak átmeneti megoldás, napokon belül végleg be kell zárniuk. Kaposvár egyik belvárosi étteremben már nem is erőlködnek tovább: szerdától már csak kiszállítás lesz, az étterem zárva marad. A tulajdonos azután jutott erre a döntésre, hogy vasárnap kevesebb, mint 20 ezer forintos forgalmuk volt, hétfőn pedig még annyi sem. – Egyelőre a reggeliztetés megmarad, s megpróbáljuk kihasználni az ebédidőt is, de a fő bevételt a délutáni és esti kiszállításoktól reméljük – mondta a somogyi megyeszékhely egy másik éttermének alkalmazottja. – Nálunk este hattól indult be igazán a forgalom, úgyhogy a jelenlegi nyitva tartás csak pótcselekvés. A tulajdonos megpróbálja minimalizálni a veszteséget, az alkalmazottaknak hivatalosan felmondott, s mostantól napi óraelszámolással foglalkoztatja őket. A szakács, amíg lesz kiszállítás, biztonságban tudhatja magát, a pincérek közül akad, aki a rendeléseket veszi fel, mások pedig a kiszállításban kapnak szerepet – persze nem korábbi bérükért. Egy kaposvári kávézóban a tulajdonosok kedd délelőtt tartottak válságértekezletet, s bár úgy készülnek, hónapokig nem nyithatnak majd ki, megígérték az alkalmazottaknak, nem teszik őket az utcára: a nagyjából felére csökkentett bérüket a zárlat alatt is végig megkapják. Hasonlóképpen nyilatkozott több balatoni étterem tulajdonosa is: ha nem is az egész stábot, de az évek óta náluk dolgozó szakácsokat és felszolgálókat félállásban tovább alkalmazzák. – Tudom, hogy ez nem az a pénz, amiből nyugodtan meg lehet élni, de ennyit tudunk vállalni – magyarázta az egyik siófoki vendéglős. – A nem régen nálunk dolgozó felszolgálókat és a konyhai kisegítőket viszont kénytelenek vagyunk elküldeni, egyszerűen nincs annyi tartalék, hogy mindenkit tovább fizessünk. Budapesten – tegnap legalábbis – még kevesebb látható jele volt a nyitvatartás korlátozásának. – Még nincs dráma, nézzen csak körül, senki sem törődik itt a vírussal – mutatott a belvárosi gyorsétterem kiszolgálója a napfényben fürdő utcára, ahol a szokottnál kicsit kevesebben voltak ugyan, de szájmaszkot, kesztyűt, védőszemüveget senki nem viselt. Ezzel együtt az eladó nem titkolta, esett náluk az utcáról betérők forgalma, viszont eddig ezt ellensúlyozta a netes rendelések számának növekedést. És mi lesz később, ha már nem csak részleges lesz a nyitvatartás korlátozása? – kérdezzük. Hosszan töprengett a válasz előtt: – Ha az egész csak egy-két hónapig tart, akkor talán nem olyan nagy a gáz. Egy vendéglátóiparra rálátó, ételkiszállításban dolgozó forrásunk szerint már most tragikus a helyzet az ágazatban, a fővárosban folyamatosan, százszámra rúgják ki az embereket. A helyzet azért is súlyos, mert a pincérek, felszolgálók most elhelyezkedni sem tudnak. Ráadásul sokuknak tartalékaik sincsenek, hónapról-hónapra éltek és most fizetni kell az albérletüket, szállásukat. „Borzasztó lesz a helyzet rövidesen” – összegzett forrásunk. Optimista viszont egy kis élelmiszerbolt eladója – igaz, az ő üzletét nem érinti a korlátozás. Szerinte, ha komolyabbra fordul a vírushelyzet, úgy várható, hogy sokan inkább a kisboltokba fognak menni a nagy szupermarketek helyett. – Az embereknek kaja mindig kell – állapította meg. „Fütyülök én a vírusra” – mondta egy belvárosi bicajos üzlet eladója. Arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha később nemcsak háromig tarthatnak nyitva, hanem be kell zárniuk teljesen, annyit mondott:

– Az emberek egy-két hétig talán kibírják a szobafogságot, ám tovább nem. Abból itt lázadás lenne. Jön a jó idő, mindenki ki akar majd menni bicajozni. Tudja mit csinálok akkor? Leengedem a rolót és a rácson keresztül továbbra is kiszolgálom őket.

Nincs osztrák, nincs állás

Kétségbeestek a kereskedelemből és szolgáltatásból élő soproni vállalkozók, mert a határzár miatt jó ideig lemondhatnak az osztrák vásárlókról, akiktől bevételeik nagy része származik. Bajban vannak a fogorvosok, plasztikai sebészek és a kozmetikai- meg fodrászszalonok, amelyekbe eddig napokkal korábban kellett bejelentkezni, most üresek, vagy bezártak. Sopronban a mikro- kis- és közép-vállalkozások szinte kivétel nélkül érintettek a koronavírus-járvány okozta forgalom-visszaesésben – épp ezért már többen arról kezdetek egyeztetni, hogy miként lehetne a minimalizálni károkat. – Az első lépés mindenképpen az állami szerepvállalás – hangsúlyozta egy, a helyi viszonyokat jól ismerő gazdasági szakember. Szerinte a jelenleg három hónapig adható álláskeresési támogatást idén a krízis miatt az év végéig kellene biztosítani, akár úgy is, hogy a folyamatos ellátás érdekében csökkentik némileg annak összegét. Cserébe a vállalkozók vállalnák, hogy a járványkrízis után ugyanannyi embert vesznek fel, mint amennyit most elbocsátanak. Aki pedig erre később nem lenne hajlandó, azt szankcionálnák. Az érintett helyi vállalkozók közül sokan támogatják ezt az ötletet. Ami biztos: olyan vállalkozó már akadt, aki megkezdte az elbocsátást. Úgy tudjuk, van olyan fogorvos, aki máris közölte az egyik asszisztenssel, hogy nem tud neki fizetést adni, meg kell válnia tőle. A soproni vállalkozók segélykiáltása, az állam szerepvállalás sürgetése és a gyors leépítés többekben megrökönyödést váltott ki a városban. Az érintettek ugyanis hosszú éveken át jókora forgalmat bonyolítottak, most pedig már a krízis elején csak saját veszteségeikre gondolnak ahelyett, hogy szolidaritást, példát mutatnának. - Soproni H. Lajos