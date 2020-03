Lezárja határait az Európai Unió

Az Európai Unió állam- és kormányfői kedd este megállapodtak, hogy ideiglenesen, egyelőre 30 napra lezárják a külső határokat a nem uniós állampolgárok előtt a koronavírus fertőzés terjedése miatt.

A nem elengedhetetlennek minősülő beutazások tilalmát a schengeni határokat őrző országok a lehető leghamarabb bevezetik. A szigorítás nem vonatkozik az EU-ban lakó nem uniós állampolgárokra, az EU állampolgárok legközelebbi családtagjaira, a diplomatákra, az egészségügyi dolgozókra, a határmenti ingázókra. Az Egyesült Királyság nem kívánja bevezetni a korlátozó intézkedést, így Írország is kimarad belőle. A huszonhét vezető videokonferencián egyeztetett a szükséges lépésekről Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének a kezdeményezésére. Megegyeztek, hogy biztosítják a zavartalan áruszállítást a belső piacon, ahogyan az az Európai Bizottság előző nap elfogadott ajánlásaiban szerepel.

A Európai Bizottság hétfőn a tagállamoknak szóló iránymutatásokban foglalta össze, hogy a válsághelyzetben milyen határigazgatási intézkedéseket hozzanak az emberek egészségének és az alapvető áruk, valamint szolgáltatások szabad áramlásának a biztosítása érdekében az EU határain belül. A koronavírus fertőzésnek kitett személyeknek megfelelő egészségügyi ellátást kell biztosítani, akár az érkezési, akár az indulási országban. Az ország területére belépők szűrővizsgálatára a határellenőrzés bevezetése nélkül is lehetséges, a betegektől nem lehet megtagadni a belépést. Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy közegészségügyi okokból visszaállítják a határőrizetet, akkor azt úgy kell megszervezniük, hogy a határállomásokon ne alakuljanak ki hosszú sorok. Mindig be kell fogadniuk a saját polgáraikat és lakosaikat, és meg kell könnyíteniük a hazatérő többi uniós polgár és lakos átutazását az országon. Megkövetelhetik tőlük, hogy karanténba vonuljanak, de csak akkor, ha ugyanezeket a követelményeket írják elő saját állampolgáraiknak is. A tagállamoknak meg kell könnyíteniük a határmenti munkavállalók belépését, különösképp, ha az egészségügyben és az élelmiszeriparban, valamint egyéb alapvető szolgáltatásokban dolgoznak. Az Európai Bizottság leszögezte, hogy a határellenőrzési intézkedések nem okozhatnak súlyos zavarokat az ellátási láncokban, az alapvető szolgáltatásokban, az adott ország, illetve az egész EU gazdaságában. Éppen ezért az országoknak garantálniuk kell az alapvető áruk és szolgáltatások, különösen az élelmiszerek, az orvosi védőeszközök és kellékek szabad áramlását a belső piacon. Az árufuvarozás zavartalan biztosításához ki kell jelölniük elsőbbségi sávokat.

Jelenleg 10 ország, köztük Magyarország állította vissza a határellenőrzést a határain, ami miatt hosszú kocsisorok torlódtak fel a határátkelőknél. Az állam- és kormányfők támogatásukról biztosították a pénzügyminiszterek robusztus tervét a gazdaság megsegítésére. Döntöttek arról is, hogy a jövő héten esedékes csúcstalálkozójuk helyett videókonferencián tárgyalnak az aktuális kérdésekről.