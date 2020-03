Balhé a 106-os buszon: mindenképpen a kordonnal elkerített első ajtón akart leszállni egy férfi a Flórián térnél (videó)

Az átkelőnél lévő két benzinkút bezárt, mert nem bírták ellátni a több ezres tömeget.

A rendőrség adatai szerint kedd délutánra húsz kilométeres torlódás alakult ki Hegyeshalomnál, az átkelő osztrák oldalán, mert a hazafelé tartó – elsősorban román és bolgár – vendégmunkások már nem tudtak átjutni az átkelőn a Magyarország által elrendelt, keddtől érvényben lévő határzár miatt. A kocsisorban magyarok is voltak, ám ők hiába léphettek volna az ország területére, nem tudták megközelíteni az átkelőt, mert a bolgár és román vendégmunkások tiltakozásul blokád alá vonták a határt. – Rendkívül feszült helyzet alakult ki, a várakozók ugyanis előbb lezárták a Magyarország felé vezető utat, majd később átmenetileg az Ausztria irányába tartó autópályát is – mondta a Népszavának Szőke László, Hegyeshalom polgármestere. A helyszínen tett látogatása során azt tapasztalta, hogy az átkelőnél lévő két benzinkút bezárt, mert nem bírták ellátni a több ezres tömeget. A feszültséget az is fokozta, hogy sokaknak elfogyott a vize és az élelme, mellékhelyiségként pedig a környező területeket használták. A Neusiedlben állomásozó Vöröskereszt gyorsbevetésű egységét riasztották az osztrákok, ivóvizet osztottak a felháborodott várakozóknak. A rendőrök munkáját az osztrák hadsereg erői is segítették, ők a zöld határon járőröztek, hogy az átkelés csak a kijelölt állomásokon keresztül történhessen. Délután a várakozókkal közölték: az államközi megállapodások értelmében Magyarország átmenetileg megnyitja a határt, így a román állampolgárok kedd 21 óra és hajnali 5 óra között, míg a bolgárok éjfél és öt óra között áthaladhatnak az országon. Az autók azonban csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek, útközben pedig csak az előre meghatározott benzinkutaknál és pihenőhelyeken állhatnak meg. – A hírt türelmetlenül fogadták a több mint 15 órája veszteglő sofőrök, akikre ráadásul egy újabb hosszú út vár a keleti határig – fogalmazott Szőke László, aki azt is megjegyezte: – Nem lesz egyszerű rendet tenni miután elmentek. Gyakorlatilag olyan mintha csata lett volna Hegyeshalom mellett.