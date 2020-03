Gyálon és Monoron is találtak koronavírus-fertőzöttet

Új eljárásrend van érvényben: akinek nincs feltétlenül szüksége kórházi ápolásra, az otthon maradhat.

Készülnek a betegszám várható növekedésére: házhoz viszik a mintavételt, a nem súlyos állapotú fertőzöttek pedig a lakásukban is maradhatnak – derült ki a parlament népjóléti bizottságában szerdán, ahol a képviselőknek számoltak be az operatív törzs tagjai a járvány elleni védekezésről. Mostantól új eljárásrend van érvényben. Ebben a leglényegesebb változás, hogy akinek nincs feltétlenül szüksége kórházi ápolásra, az otthon maradhat. A gyanú esetén továbbra is a háziorvosnak kell telefonálni, aki indokolt esetben riasztja a mentőket. Onnan egy mobilegységet (valószínűleg motoros mentőt) küldenek, aki megfelelő védőöltözetben, mintát vesz és azt el is juttatja a laborba. Általában az első hét vége felé romolhat a betegek állapota – ekkor ismét megnézik a mentők a fertőzöttet, és ha szükséges a kezelése, kórházba szállítják. A jövőben a súlyos, ismeretlen eredetű tüdőgyulladással orvoshoz kerülők esetében már nem vizsgálják az utazási előzményeket – automatikusan elvégzik a tesztet. A járvány elkerülhetetlen – mondta Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár, szerinte a kérdés csak az, hagyjuk-e, hogy a vírus diktálja a tempót, vagy képesek vagyunk fegyelmezett és felelősségteljes viselkedéssel lassítani a terjedését. Ha sikerül időt nyerünk, egy kevésbé leterhelt ellátórendszer könnyebben birkózik meg a súlyos betegek ellátásával is. Szerinte most még "egy centivel" jobb helyzetben vagyunk, mint a körülöttünk lévő országok. Szakértők úgy vélik, hogy az országok lakosságának az 50-70 százaléka megfertőződik, és ez a vírus valószínűleg később is időről-időre vissza fog térni.



A politikus fölidézte az első magyarországi koronavírusos halott történetét is. A férfi valószínűleg egy külföldről hazatért tünetmentes rokonától kapta a fertőzést. Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár szerint ez a történet is jól mutatja: nem tudhatjuk ki fertőzött, és ki nem. Most tömegesen indulnak haza a magyarok a világ minden tájáról, és akár hozhatják magukkal a vírust. Ezért is nagyon fontos megérteni, hogy aki külföldről érkezik, annak muszáj szigorúan két hétig karanténban maradnia. Mint ahogyan azt is, hogy ezek az emberek a 65 év feletti rokonaikat kizárólag telefonon „látogassák”. Beszélt arról is, hogy újabb járványközpontokat jelöltek ki, intenzív ellátásra alkalmas konténer kórházakat állítanak fel Kiskunhalason és a Szent László kórházban is. Átrendezték az ellátórendszert, annak érdekében, hogy a 65 év felettieket kivegyék a közvetlen betegellátásból, ám úgy tűnik, hogy ez a háziorvosoknál szinte lehetetlen. Mint mondta: akár vezényelhetnének is orvosokat a 65 év felettiek pótlására, de egyelőre toborzással próbálnak az idős háziorvosok körzetébe fiatal segítséget találni. Az ülésen Zombor Gábor (Fidesz) és Rig Lajos (Jobbik) jelentkeztek önkéntesnek. Zombor Gábor orvos, volt háziorvos is, Rig Lajos pedig mentőtiszt. Lukács László ( Jobbik) arra volt kíváncsi miért nem közli az operatív törzs, hogy az ország mely részében élnek a fertőzöttek, milyen korúak, neműek. Horváth Ildikó erre azt válaszolta, a jövőben közölni fogják. Szintén kérdésre felelve elmondta azt is, hogy jelenleg 45 egészségügyi dolgozó van karanténban. Hozzátette: dolgoznak a védőeszközök beszerzésén, de nagyon szűkösek a lehetőségek. Minden ország próbálja a saját védőeszközeit a határain belül tartani. Jelezte az is, hogy mostantól már 7-8 labor végzi a vírusteszteket, a korábbi egy helyett. Beszélt arról is, hogy megvizsgálták, mennyi lélegeztető gép állítható szükség esetén szolgálatba. Rendeltek újakat is, de nem tudni, hogy ezeket időre le is szállítják. Mint mondta: ha túl sok lesz a súlyos eset elkerülhetetlen lesz, hogy úgy mint a sürgősségi ellátásban az ellátók triázsoljanak. Ki kerülhet gépre és ki nem. A németeknél nem nagyon volt eddig halott. Ez annak volt köszönhető – mondta, hogy nagy számban használtak lélegeztető gépeket, és amíg tehették nem túl súlyos eseteknek is támogatták a légzését. Menczer Tamás, államtitkár a külügyből az ülésen arról beszélt, hogy a járvány lassítása érdekében az országon áthaladó kamionokat megjelölik. Ezek csak külön „folyosókon” haladhatnak, és meghatározott kutaknál tankolhatnak. Ahol megállnak, ott négy óránként fertőtlenítenek. A nemzetközi közúti, vasúti és légi személyforgalmat felfüggesztették, de a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret nem zárták le, a magyar állampolgárok hazajöhetnek. S ha valakinek a házastársa más nációihoz tartozik, az is beléphet, mert nem akarnak családokat szétszakítani. Változatlanul érvényben van az a rendelkezés, hogy annak, aki Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Izraelből, Iránból érkezik, kéthetes hatóságilag elrendelt otthoni karanténba kell vonulnia. Menczer Tamás hozzátette: folyamatosan figyelik a szomszédos országok intézkedéseit, és azt, hol vannak magyarok külföldön karanténban. Jelezte, Ausztria teljes határzárat nem vezetett be, oda Olaszország felől is be lehet lépni azoknak, akik rendelkeznek négy napnál nem régebbi orvosi igazolással, hogy nem betegek. Ugyanez igaz a szlovén-olasz határra is. Jelezte: Ausztria Karintia és Tirol tartományában több település is karantén alatt van. Az osztrák hatóságok jelzése szerint 831 magyarnak van állandó bejelentett lakcíme ezeken a területeken, a főkonzulátuson 37 magyar jelezte, hogy karantén által sújtott területen van.