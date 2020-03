Koronavírus – Ötvennyolcra nőtt a magyarországi fertőzöttek száma

A veszélyhelyzetre tekintettel semmilyen akadálya nem lett volna a rendkívüli tanítási szünet elrendelésének, sőt az a jelenleginél tisztább helyzetet teremtett volna.

Az új munkarend bevezetéséről szóló kormányrendelet például nem tesz említést arról, mi a teendő, ha a tanév végéig egy-egy iskolában a távoktatással sem sikerül átadni az előírt tananyagmennyiséget. A köznevelési törvény és a tanév rendjéről szóló rendelet csak azt szabályozza, hogyan kell pótolni a tananyagot, ha azzal a rendkívüli tanítási szünet miatt nem tudnak haladni. Mint arra a Pedagógusok Szakszervezetének munkajogásza, Selmeciné Csordás Mária felhívta a figyelmet, a veszélyhelyzetre tekintettel semmilyen akadálya nem lett volna a rendkívüli tanítási szünet elrendelésének, sőt az a jelenleginél tisztább helyzetet teremtett volna. A tanév rendjéről szóló rendelet egyébként azt írja: a tanítási napok száma – ha a rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvan nap. Ám ha egy rendkívüli tanítási szünet miatt több tanítási nap kiesik, és ezeket a veszélyhelyzet elhárulása után a tanév végéig sem sikerül pótolni (például szombati tanítási napok beiktatásával) az sem akadálya a tanév lezárásának vagy a tanulók minősítésének és magasabb évfolyamba való lépésének. Az iskola ugyanis a következő tanévben is pótolhatja az elmaradt tananyagot. Selmeciné Csordás Mária szerint a digitális munkarendről szóló kormányrendeletben mindenképp ki kellett volna térni legalább arra, hogy a kimaradó tananyag pótlásakor a köznevelési törvény, valamint a tanév rendjéről szóló rendelet szerint kell eljárni. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének jogásza, Nyitrai Károly úgy vélte, a jelenlegi helyzet a munkaidő beosztásában vethet fel kérdéseket, ám összességében a tanév lezárása nincs veszélyben. Hangsúlyozta: habár az oktatás digitálisan, tantermen kívül történik, jogi szempontból ugyanúgy tanítás folyik, mint eddig. Legfeljebb a tananyag pótlására lesz szükség.

Több, a Miskolci Szakképzési Centrum alá tartozó iskolában hétfőn és kedden is behívták a tanárokat – hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Volt olyan iskola, ahol hétfőn több mint száz dolgozónak egy helyen „összegyűjtve” kellett értekezleten részt vennie, miközben a kormány és az operatív törzs rendelkezései kifejezetten tiltják az ilyen magas létszámú rendezvényeket.

Távoktatás gyerekcipőben

Szervusztok, kedves 2. b-sek! Mindenkinek szép napot! Küldöm az olvasás és a nyelvtan tanulnivalót. Olvasás: írjátok fel a füzetbe az óraszámot (101. óra)! A munkafüzetben oldjátok meg a 60. oldalon a 3/a rejtvényt, a 61. oldalon az 5/b és a 6. feladatot – ezt a tanári utasítást kapta kedd délelőtt egy nyolcéves diák első, távoktatásos tanóráján az osztálya Facebook-csoportjában. Sőt, biztos, ami biztos, a feladatsort megkapta e-mailen és Google Drive-on is. Tanítói hosszan sorolták a megoldandó feladatokat, mindegyikhez magyarázatot írtak, és amelyik tantárgyhoz kellett, hanganyagokat is csatoltak. A napi anyag megoldása három-négy órát vett igénybe, vagyis a diák nem sokkal kevesebbet töltött tanulással, mint az iskolában. Utóbb kiderült, egyelőre még kevés helyen sikerült ilyen gördülékenyen átállni a távoktatásra. Az általunk megkérdezett pedagógusok többsége szerint a hét második felében vagy a jövő héten indulhat meg érdemben az oktatás az interneten keresztül. - Egyelőre az iskolai informatikussal azon dolgozik mindenki, hogy kialakítsunk egy olyan egységes felületet, amelyet minden diák és tanár elér – mondta az egyik kaposvári iskola felső tagozatos tanára. – Hivatalosan a KRÉTA-program felületét javasolták, de az megbízhatatlan, hétfőn tartottunk egy próbabejelentkezést, de a gyerekek és a szülők fele nem tudott belépni. - Külön gond lesz a számonkérés – jegyezte meg -, nem is a technika, hanem, sajnos, a szülők miatt: előfordulhat ugyanis, hogy a jobb jegy reményében, segítenek majd a gyerekeknek. Éppen ezért szerinte az év végi bizonyítvány alapját az eddig megszerzett osztályzatok adják majd, s az utolsó három hónap anyagából valódi számonkérés majd csak a jövő év elején lehetséges. Sok helyen azonban gondot okoz, hogy megfelelő készülék sincs a gyerekeknél. Egy nagybajomi iskola tanára szerint nehéz lesz megakadályozni, hogy ne szakadjanak le azok a gyerekek, akiknek nincs megfelelő háttere a digitális tanuláshoz – tette hozzá.