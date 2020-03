Kedden az utolsó európai országban is megjelent a koronavírus

Az első kommentárok szerint Bernie Sandersnek a történtek után be kellene jelentenie, hogy feladja az elnökjelöltségért folytatott küzdelmet.

A demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke a kedden tartott előválasztásokon meghatározó győzelmet aratott Floridában és Illinois államban, és Arizonában is vezet. Ohióban nem tartották meg az előválasztást, mert Mike DeWine kormányzó hétfő este bejelentette, hogy június 2-ára halasztja az előválasztást a koronavírus-járvány miatt és a helyi egészségügyi hatóság vezetőjének rendelete nyomán. A még nem végleges eredmények szerint Biden



Vetélytársa, Bernie Sanders vermonti szenátor Floridában 22,8 százalékos, Illinois-ban pedig 38,5 százalékos támogatottságot szerzett. E két államban összesen 432 delegátus sorsa dől el, ám mindkét helyen arányos a rendszer, vagyis az elért eredmények arányában osztják el a delegátusokat az indulók között. Az előválasztásokon és jelölőgyűléseken megválasztott küldöttek döntenek majd a nyári országos elnökjelölt-állító konvención a párt elnökjelöltjéről. Arizonában – amely 67 küldöttet delegál a nyári konvencióra – a szerda hajnalban nyilvánosságra hozott részeredmények szerint szintén Biden nyerte meg az előválasztást. A szavazatok 70 százalékos feldolgozottságánál az egykori alelnök több mint 42 százalékot tudhatott magáénak, míg vetélytársa, Bernie Sanders a választók mintegy 30 százalékának bizalmát nyerte el. A szavazás napján készített televíziós riportok tanúsága szerint a három államban élőket leginkább az egészségbiztosítás és a társadalmi egyenlőtlenség aggasztotta. A CNN hírtelevízió felmérést is készített, amely szerint a szavazók nagy többsége állami egészségbiztosítást szeretne magánbiztosítók helyett. Az NBC televízió közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy a demokrata párti szavazók olyan elnökjelöltet szeretnének látni, aki képes összefogni, egyesíteni az országot. Joe Biden a Delaware államban található wilmingtoni otthonából interneten sugárzott beszédében kedden este békejobbot nyújtott a Bernie Sanderst támogatók táborának.

Kiemelte a minden amerikai számára megfizethető egészségügyi ellátást, a jövedelmi egyenlőtlenségek enyhítését és a klímavédelem érdekében folytatott küzdelmet. Hozzáfűzte, hogy ezekben az ügyekben mind Sanders, mind az őt támogatók „szenvedélyesen és kitartóan” harcoltak. Majd a vermonti politikust nagyon nagy számban támogató fiatalokhoz fordulva hangsúlyozta, hogy meghallotta elképzeléseiket és érveiket.



„Nagy a lelkesedés Donald Trumpért”

Most már biztosan Donald Trump jelenlegi elnök lesz az amerikai Republikánus Párt elnökjelöltje a novemberi választáson – jelentette több amerikai médium is kedden este, miután összeszámolta az aznap tartott előválasztások eredményeit. A keddi előválasztások után Trump több mint 1276 delegátus támogatását nyerte el, s az elnökjelöltséghez a Republikánus Pártban pont ennyi küldött támogatására lesz szükség a párt nyári jelöltállító konvencióján. Trumpnak Bill Weld egykori massachusettsi kormányzó személyében egyetlen vetélytársa volt. „Ez azt mutatja, hogy nagy a lelkesedés Donald Trumpért, s azt is mutatja, hogy a republikánusok egységesen felzárkóztak mögötte és intenzíven támogatják” – fogalmazott Tim Murtaugh, a Trump-kampány szóvivője kedden este. Az elnök a keddi előválasztások előtt 1141 küldött támogatását nyerte el, és csupán 135 további küldött bizalmára volt szüksége az elnökjelöltséghez. Floridában 122, Illinois-ban pedig 67 delegátust „szerzett”. A két állam választási rendszere pedig olyan hogy „a győztes mindent visz”, vagyis a delegátusokat nem osztják el az indulók között az eredmények szerint arányosan. Ráadásul mindkét államban csupán Bill Weld indult, a két korábbi aspiráns – az illinois-i Joe Walsh, egykori képviselő és Roque de la Fuente kaliforniai üzletember – már korábban visszalépett a versengéstől. Az első kommentárok emlékeztetnek rá, hogy Trumpnak az idén sokkal hamarabb sikerült elnyernie a jelöltséghez szükséges számú delegátust, mint 2016-ban. Akkor a május végén Észak-Dakotában tartott voksolás után vált nyilvánvalóvá, hogy ő lesz a republikánusok elnökjelöltje.