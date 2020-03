Különgéppel hozza haza a külügy a Marokkóban rekedt magyarokat

Az érintettek a vészhelyzet elhárítását követően díjmentesen vehetnek majd részt a most lemondott vizsgákon, vizsgálatokon és utánképzéseken.

„A koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme érdekében, a járványügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2020. március 19-től visszavonásig felfüggeszti a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit” – derül ki az Innovációs és Technológiai MinisztériumA tárca kiemeli: az intézkedés a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi területet egyaránt érinti, és kiterjed a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésére is. A befizetett vizsgadíját senki sem veszíti el, minden érintett a vészhelyzet elhárítását követően díjmentesen vehet majd részt a most lemondott vizsgákon, vizsgálatokon és utánképzéseken – teszik hozzá. A felhalmozódó ügyhátralék gyors ledolgozása érdekében a KAV a tervek szerint hivatali időn túli és hétvégi időpontokat is biztosít majd. A Vizsgaközpont ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyintézés átmenetileg szünetel, az egyéb ügyfélszolgálati csatornák (telefon, e-mail, posta) elérhetőek maradnak, és folyamatosan frissülő tájékoztatás olvasható a szervezet honlapján – írják a közleményben.