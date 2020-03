Új csúcson az euró – gyengül a forint

Magyar Nemzeti Bank (MNB) a vállalati hitelekhez hasonlóan a lakossági hitelekre is törlesztési moratóriumot kér a bankoktól, illetve a kormánytól.

Az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a lakossági ügyfelek szemben is alkalmazzanak törlesztési moratóriumot. Amennyiben a hazai bankok nem gondoskodnak a moratóriumról, az MNB felkéri a kormányt, hogy maga hozzon ilyen rendelkezést – olvasható a jegybank honlapján. A közlemény szerint a háztartások ideiglenes likviditási zavarának átvészelését segítendő a jegybank elvárja az újonnan kihelyezett személyi hitelek teljes hiteldíjmutatójának (THM) érdemi csökkentését is. Az MNB saját hatáskörében is megteszi a szükséges lépéseket. A banki likviditás növelése mellett a lakáshitelek finanszírozási költségének csökkentése érdekében vizsgálja a jelzáloglevél-vásárlási program újraindításának lehetőségét, és átmenetileg enyhíti a jelzáloglevél-finanszírozásra vonatkozó szabályozását – írták. A részletekből kiderül, hogy az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a vállalati ügyfelekhez hasonlóan rendeljenek el törlesztési moratóriumot minden lakossági hitel esetén, segítve az átmeneti fizetési nehézségek átvészelését. A törlesztési moratórium 2020 végéig történő fenntartása indokolt. Amennyiben a hazai bankok nem gondoskodnak a moratóriumról, az MNB felkéri a kormányt, hogy maga hozzon ilyen rendelkezést. Mivel a háztartások a negatív gazdasági események hatására likviditási zavarba kerülhetnek, az MNB elvárja, hogy átmenetileg a bankok a jelenlegi veszélyhelyzet alatt könnyen elérhető, a jelenleginél kedvezőbb árazású személyi hiteleket tegyenek elérhetővé, amelyek teljes hiteldíjmutatója (THM) a jegybanki alapkamat szintjét legfeljebb 5 százalékponttal haladhatja meg. Elvárt továbbá, hogy a bankok a háztartások likviditási helyzetének javítása érdekében vizsgálják felül az általános hitelezési gyakorlatukat, a hitelkeretek keretösszegét és azok kamatköltségét is, vagyis az MNB jelentősen megkönnyítené a lakosság számára a hitelfelvételt. A fentiek mellett az MNB elvárja a bankoktól, hogy az elkövetkező 6 hónapos időszakban az olyan számlacsomagoknál és hiteltermékeknél, amelyeknél az árazás az ügyfél adott banknál vezetett bankszámlájára beérkező utalások összegéhez kötött ne alkalmazzák az utalások elmaradása esetére rögzített díj- és kamat emeléseket. A fennálló lakáshitelek tekintetében az MNB felszólítja a bankokat, hogy ajánlják fel a hitelfelvevőknek a kedvezőbb kamatfelár és legalább 5 évre szóló kamatfixálás mellett elérhető Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékekre való átváltás lehetőségét.