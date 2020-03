Tizenegy magyart menekítettek ki egy fegyveresen lezárt panamai fesztiválról

A családi gyorsétterem minden munkatársa önkéntes karanténba vonult, egy hozzátartozó megbetegedése miatt döntöttek így.

Koronavírus-fertőzés miatt zárja kapuit a veresegyházi Marika konyhája gyorsétterem: a döntésről az éttermet működtető cég igazgatója, Holhos Gábor számolt be Facebook-oldalán.

„A félreértések elkerülése végett, szeretném röviden tisztázni, hogy egy közeli családtagom sajnos coronavírus fertőzött. Vasárnap este tudtuk meg a hírt, másnap reggel éttermünket bezártuk. A Marika Konyhája dolgozói és vezetői közül mindenki egészséges és jól van. A környezetünk védelmében önkéntes karanténba vonultunk. A családtagom a körülményekhez képest jól van, kórházban van, remélem hamarosan meggyógyul és kiengedik. Egészséget és Kitartást kívánok Mindenkinek ebben a nehéz időszakban!” – írta Holhos.



Bár a járványügyi hatóságok – Európában példátlan módon – továbbra sem közölnek területi adatokat a fertőzés kiterjedéséről, a betegek életkoráról és neméről, így is tudható, hogy a koronavírus már vidéken is terjed; eddig Pest megyéből érkezett hír megbetegedésekről, Veresegyháza mellett Gyálon és Monoron is találtak már fertőzöttet