Koronavírus ellen harcol a klubtulajdonos

A koronavírus járvány miatt 2021-ben rendezi meg a kontinensbajnokságot az európai futballszövetség.

Egyhangú voksolással döntöttek az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tagországai a nyári Európa-bajnokság egy éves elhalasztásáról. Az UEFA kedden videókonferenciát tartott 55 tagszövetsége részére, ahol az Eb sorsa volt az egyik legfontosabb kérdés. A kontinenstornát eredetileg idén június 12-én kellett volna elkezdeni és tizenkét országban - köztük budapesti helyszínnel Magyarországon is - megrendezni. A koronavírus miatt azonban a bajnoki küzdelmeket és a Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga mérkőzéseit is határozatlan időre felfüggesztették. Ezeknek a sorozatoknak a befejezése csak a kontinenstorna elhalasztásával vált lehetségessé. Az Eb-t 2021. június 11-július 11. között bonyolítják le, azok a jegytulajdonosok, akiknek ez az időpont nem megfelelő visszaválthatják majd belépőiket. "Ez a legjobb döntés az európai futball számára, még akkor is, ha ez komoly plusz költséget jelent az UEFA-nak (a Kicker szerint 300 millió eurót - a szerk.) - olvasható a közleményben, melyet Aleksandr Ceferin, az UEFA elnöke írt alá. - Köszönöm szépen minden érintett együttműködését és segítségét, a mai napon a futballcsalád tagjai összefogtak egy nehéz helyzet megoldásáért. Köszönöm a dél-amerikai futballszövetségnek, hogy az idén nyárra tervezett Copa Americát az Európa-bajnoksággal szinkronban elhalasztotta. Köszönetet mondok Gianni Infantinónak, a FIFA elnökének, aki szintén együttműködéséről és támogatásáról biztosított minket." A közlemény utóbbi mondatával az UEFA elnöke arra utalt, hogy a halasztás következtében az Eb ütközik a Kínában 24 csapat részvételével megrendezésre kerülő klub-világbajnoksággal. Infantino megígérte, hogy olyan időpontot keres a FIFA a klub-vb-nek, amely lehetővé teszi az Eb zökkenőmentes lebonyolítását. Más eseményeket is érint a keddi döntés: jövő nyáron lesz a magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Európa-bajnokság (június 9-26.), ennek a tornának is helyet kell találni a versenynaptárban és egyelőre az sem tisztázott, hogy mikor rendezik a szintén 2021 nyarán esedékes Nemzetek Ligája négyes döntőt. A labdarúgó Eb elhalasztása több mozgásteret biztosít a nemzeti szövetségeknek a hazai bajnoki és kupaküzdelmek befejezésére. Az idei június 12-iki Eb-rajt esetén május végéig be kellett volna fejezni minden klubsorozatot, ám ezek az új helyzetben június végéig is eltarthatnak. A kontinentális bajnokságokban a különböző országokban 8-14 forduló van hátra a befejezésig, ha április végén, május elején folytatódhatnak a pontvadászatok, akkor van remény arra, hogy sehol sem kell bajnoki fordulót vagy kupamérkőzést elhalasztani. Természetesen egy világjárvány közben ezek sokadrangú kérdések.

Új időpontban a BL- és El-döntő Sajtóhírek szerint az UEFA döntése értelmében új időpontban, de változatlan helyszíneken rendezik meg a tervek szerint az Európa-liga és a Bajnokok Ligája döntőjét. Előbbit június 24-én Gdanskban, utóbbit három nappal később Isztambulban. A futballszervezet bízik benne, hogy a halasztásnak köszönhetően nem kell egyetlen mérkőzést sem törölni a programból. Ha a reméltnél tovább tart a járványhelyzet és esetleg május közepéig sem lehet európai kupameccseket rendezni, akkor az oda-visszavágós párharcok helyett egy mérkőzés dönthet a továbbjutásról.