Megfertőzte a vírus a politikát

Trump mérges, de végül csak rájött, hogy a járvány és a gazdasági válság kezelésén múlik az újraválasztása. Nagygyűlések nélkül nehezebb lesz megszólítani a szavazókat.

Donald Trump könyörgött a csapattulajdonosoknak, hogy ne halasszák el az amerikai futball idei szezonját. Még boldogult milliárdos korában szerette volna megvenni a Buffalo Bills csapatát, amit a többi tulajdonos akkor leszavazott, mert nem tartotta elég komoly embernek. Most azonban többről, az elnök politikai túléléséről van szó, úgyhogy minden követ megmozgat, nehogy ősszel még mindig a világjárvány és a válság legyen az amerikaiak fő témája. Az NFL tulajdonosai egyelőre eleget tettek a kérésnek, ám azt senki sem tudja, milyen lesz a helyzet öt-hat hónap múlva. A hétvégén sarkon perdült a Fehér Ház kommunikációja, és homlokegyenesen másképp kezdett szólni, mint addig. A média nem trumpista része élvezkedve teszi egymás mellé az egy hónapos, egy hetes és egy napos nyilatkozatokat – onnan kezdve, hogy „az egészet ellenőrizzük, egyetlen ember hozta be Kínából, de áprilisra elmúlik”, azon át, hogy „rengeteg tesztkészlet van és gyönyörűek”, odáig, hogy „én rögtön tudtam, hogy pandémia”. A kommunikációs kudarcért „természetesen” nem Trump a hibás. Mint kiszivárgott, az elnök roppant mérges, amiért veje, Jared Kushner elhitette vele, hogy a járvány nem lesz súlyos. Kushner, aki, miután megteremtette a közel-keleti békét egy ideig a koronavírus ellenes harcra összpontosított, komplett intézkedési tervet tett le Trump asztalára. Ez úgy készült, hogy segítséget kért öccsének apósától, aki sürgősségi orvos New Yorkban. A doktor egy kollegiális Facebook-csoporthoz fordult, amelynek tagjai orvosok, de nem járványügyi szakemberek. A Fehér Ház a múlt héten az ő összegyűjtött ajánlásaikat osztogatta az újságíróknak – miközben Amerika legjobb epidemiológusai kétségbeesetten könyörögtek átfogó cselekvési programért. Trump végül pénteken kapott egy részletes tudományos jelentést, miszerint a járvány másfél évig vagy tovább is elhúzódhat, illetve több hullámban vissza fog térni. Az elnök még aznap kihirdette a szükségállapotot. Steven Mnuchin pénzügyminiszter hozzátette, hogy gigantikus állami beavatkozás nélkül a munkanélküliség már nyáron 20 százalék köré emelkedhet – ami gyakorlatilag lenullázná az elnök újraválasztási esélyeit. A helyzet enyhítésére Mnuchin 1000 milliárdos gazdaságélénkítő csomagot javasol, amelynek keretében áprilisban minden amerikai ezerdolláros csekket kapna a kormánytól. Azonban ez is kevés lehet, van már javaslat a kétszeresére, sőt, személyenként 4 és fél ezer dollár kiosztására is, hogy a munkájukat elvesztők át tudják hidalni a nehéz hónapokat. A legszegényebb családoknak az állam néhány élelmiszeripari multival összefogva kezd alkalmanként öt napra elég ennivalót kiosztani. A járvány miatt a 2020-as elnökválasztási kampány gyökeresen el fog térni a korábbiaktól. Ahogyan az előválasztáson Sandersnek, úgy Trumpnak sem kedvez, hogy nem tarthat nagygyűléseket, bár az elnöknek mindig van lehetősége a szereplésre. Még jobban fel fog értékelődni a digitális kampány és méregdrága tévéreklámok szerepe – miközben még azt sem tudni, nem kell-e végül teljes egészében levélszavazás útján lebonyolítani választást.