A debreceni BMW-t még nem döntötte le a koronavírus

Nem áll le a gyár építése, a munkaerő-toborzás is folyamatos.

Nem áll le a debreceni BMW-gyár építése, annak ellenére sem, hogy az autóipari cégek sorra jelentik be a gyártási kapacitások felfüggesztését. Salgó András a BMW Group Magyarország kommunikációét felelős vezetője a Népszavának úgy nyilatkozott: Debrecen városa jelenleg is dolgozik annak az észak-nyugati ipari parknak a kialakításán, amely a jövőbeni gyárnak is otthont ad majd, ennek előkészítő munkálatai pedig a terveknek megfelelően haladnak. Hangsúlyozta: jelenleg a gyárral kapcsolatos építkezés megkezdését nem befolyásolják a kialakult körülmények. A munkaerő-toborzás folyamatos, a vállalat pedig a mostani helyzetben digitális megoldásokat is használ a beszélgetések során. - A BMW Group számára munkavállalóink egészsége és biztonsága a legfontosabb, így a vállalat azonnali intézkedéseket hozott dolgozóinak védelme érdekében, s az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mindenkori higiéniai javaslatainak követését és útmutatásainak betartását írja elő munkatársainak – mondta Salgó András. A dehir.hu idén januárban közölte, hogy az úgynevezett Észak-nyugati Gazdasági Övezetben februárban elkezdődhetnek a BMW-gyár cölöpözési, alapozási munkálatai azt követően, hogy 240 hektáron már elkészültek a tereprendezési és földmunkákkal. Elvileg a BMW területéhez kötődő előkészületek április végére befejeződnek, a konszern pedig már korábban bejelentette, hogy a gyár konkrét építése várhatóan 2020 tavaszán kezdődhet el. A többi magyarországi autógyár már bejelentette a leállást: a győri Audi, az esztergomi Suzuki, a szentgotthárdi Opel és a kecskeméti Mercedes gyár is leállítja a termelést jövő hétfőtől.