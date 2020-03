Katonai delegáltak veszik át az irányítást száznál is több cégnél

A minisztériumok és központi igazgatási szervek dolgozói azt várták, hogy a miniszterelnök egy útmutatást ad közre, amiből kiderül, ki és milyen feltételekkel mehet haza dolgozni, kinek kell mindenképpen bejárni a hivatalokba. Ilyen irányelv, rendelet hiányában ugyanis most a kormányzati igazgatás központi szintjén nincs egységes szabályozás, a belső utasítások pedig naponta változnak. Egyes hivatalok először hazaengedték alkalmazottaik nagy részét, majd mégis visszarendelték őket. Az a legvalószínűbb, hogy van utasítás, csak szokás szerint nem hozzák nyilvánosságra - felelte kérdéseinkre több minisztériumi munkatárs is. Ezt erősítette meg lapunknak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke is, aki látott is egy szöveget, amiben az szerepelt: „Valamennyi kormánytisztviselő és közalkalmazott személyes munkavégzésre kötelezett. (…) Erre tekintettel otthoni munkavégzés, illetve távmunka alapesetben további intézkedésig nem engedélyezhető.” Boros Péterné információi szerint több tárcánál is olyan nagy a felháborodás, hogy a vezetők alig tudják csillapítani az indulatokat. Egy tankerületi központból telefonon kaptunk olyan beszámolót is, hogy egy újszíves kollégájuk sem mehet haza, ahogy az sem, akinek a férje veseátültetésre vár és a legyengült immunrendszere miatt fokozottan veszélyeztetett. Csak olaj a tűzre az Index híre, hogy a külügyminisztériumban Magyar Levente miniszterhelyettesa munkafegyelem lazulására. Ugyanakkor van olyan központi hivatal, ahol hetekkel ezelőtt elkezdték azoknak az elektronikus csatlakozóknak a beszerzését, amelyekkel otthonról is el lehet érni a belső levelezést és hozzá lehet férni az elintézésre váró anyagokhoz is. Úgy tudjuk, a KSH hazaengedi a 14 év alatti gyermeket nevelőket és 60 év fölöttieket, de nem tart vissza másokat sem az otthoni munkavégzéstől, ha nem feltétlenül szükséges a fizikai jelenlétük.