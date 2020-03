Madárritkaságot figyeltek meg Baksnál

Bár a szélfarmok környezetbarát módon termelnek villamosenergiát, de veszélyt is jelentenek a vadvilágra: pusztítják a madarakat, denevéreket. De lehetnének-e biztonságosabbak?

A szélenergia valóban környezetbarát, de a turbinák jelenlétükkel zavarólag hatnak, emellett a repülő állatok halálát is okozhatják. A szélfarmépítők és a természetvédők közötti küzdelem most a Kanadához tartozó Edward herceg-szigeten élesedett ki, ahol a meglévő tíz mellé hét új turbinát készülnek felállítani, ráadásul ezek 175 méter magasak lennének, az eddigiek csak 125-150 méteresek voltak. Ezek lesznek a legmagasabbak a világon, és olyan területen fognak üzemelni, ahol gazdag tengerparti madárvilág található, így 52 fajra lesznek hatással, ezek közül négy veszélyeztetett – írja a BBC. Fred Cheverie, a sziget vadvédelmi szövetségének víziéletért felelős koordinátora szerint az utak fészkelőhelyeken fognak keresztülhaladni, ez a nedves terület ráadásul fontos szénmegkötő funkcióval is bír. A denevérek további pusztítása már csak azért sem fogadható el, mert a sziget állománya most van felépülően a fehérorr-szindróma – egy gombabetegség - okozta veszteségekből. S bár a PEI Energy Corporation, amely a turbinákat felállítaná, módosította azok elhelyezését, Cheverie szerint ez még nem elég. Egy 2013-ban közölt tanulmány azt jósolta, hogy a szélfarmok elterjedésével Kanadában ez elkövetkezendő 10-15 évben 233 ezer madár fog elpusztulni, és 57 ezer lesz kénytelen más helyet választani évente. Fontos, hogy a szélenergia hasznosító cégek minimalizálják a károkat, figyelembe vegyék a veszélyeztetett fajokra és vándormadarakra vonatkozó intézkedéseket. Például a technológia ma már ehetővé teszi, hogy a veszélynek kitett madár, sas vagy kondorkeselyű időben felismerhető legyen, és a lapátok leálljanak. Az IdentiFlight nevű eszköz hat százalékos tévedési aránnyal dolgozik Wyomingban (USA). Ultrahangkeltő eszközök a denevéreket tarthatnák távol a lapátoktól, amelyek ultraibolya színben való kivilágítása, vagy bíborszínre való festése is hasznos lenne, bár ezek a módszerek még csak kísérletiek. Az ultraibolya visszaverődése vonzza a rovarokat és így a velük táplálkozó madarakat. Az alap azonban az, hogy a turbinák olyan helyen legyenek, ahol nem zavaróak. De bármi is lesz is a következmény, az Edward herceg-sziget esete felhívja a figyelmet, nem lehet könnyen és gyorsan megoldania a Föld bajait.