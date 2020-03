A film- és színházi világ 120 ezer dolgozója maradhat munka nélkül a járvány miatt

Szubjektív sorozat, első rész: a kihirdetett veszélyhelyzet hatodik napja híreket kerülve, szórakoztatásra várva.

Dagobert bácsi tíz százalékos kedvezményt ad a mentőmellények árából – hallható az M2-n. Szimbolikus mondat szimbolikus időpontban, és nem tud nem előtolakodni az emlék a kultikussá vált eseményről, amikor Antall József miniszterelnök halálának bejelentése megszakította a Kacsameséket. Az M2 tanulsága: Ausztriával ellentétben, nálunk a gyerekek nem maradnak tévéműsor nélkül a távoktatás idejére sem. Mi mindenben, tehát ebben is megmutatjuk, mi a kurucos virtus.



Egy hétköznap a televízió előtt – hajtott a kíváncsiság, mit láthat a tévénéző a karanténlét második napján. A hírcsatornák tudatos döntés eredményeképp maradtak ki, hadd szóljon ez a napsütéses kedd a szórakozásról.

Kevés olyan időszakra emlékszem, amikor annyira szerettem volna látni a jövőt, mint manapság – nem csoda, ha az RTL Klub Asztro Klub című műsora délelőtt a képernyő elé ragasztott. Egy Alexander mágusként bemutatkozó, hatalmas gesztusokkal és sokszor kiabáló fiatalember ígért tízezerszeres nagy szerencsét, pénzt és energiát azoknak a 06-90-es telefonszámon percenként 485 forintért jelentkezőknek, akik képesek megfejteni József Attila Kedves Jocó! című, azaz a De szeretnék gazdag lenni-jének összekevert betűit. Az a néhány (tíz)perc kevés volt ahhoz, hogy egyetlen telefonáló is sikerrel járjon.

A TV2 Teleshopjában épp fantasztikus turmixgépet ajánlottak, a TV4 Murdoch nyomozó segítségével igyekezett unalmat űzni, a Film+ Cápamesét kínált. A Viasat3 2007. óta nem tudja elengedni Lorelait és Roryt, a kitalált connecticuti kisvárosban élő anyát és lányát. A rettenetes fordítás miatt nálunk Szívek szállodája (eredetileg Gilmore girls) címmel sugárzott sorozat remek szórakozás, része a társadalmi egyenlőtlenségek kritikája, női esélyegyenlőség és a másság elfogadása, érzelmi viharok és különös karakterek sora – mindez nem kevés humorba csomagolva. Azt azonban az ismétlést néző nehezen tudja eldönteni, hogy a poénok egy részét haladta-e meg az idő, vagy az első aha élményt sírja vissza csupán.

A Story4 az Álomhajó című, valószínűleg soha véget nem érő német sorozat aktuális részével tette kínosan viccessé a délelőttöt, ezúttal a luxushajózás a Kilimandzsáró - Maldív szigetek - India epizódjából tudhattuk meg, hogy a forgatási helyszínek mellett valódi színészvezetésre, vagy elég jó színészek gázsijára már nem maradt pénze a ZDF-en debütáló produkciónak. A Story4 német kultúrához való ragaszkodását bizonyítja, hogy az Álomhajót a Klinika – Új generáció követte, amely megkísérli a lehetetlent: Brinkmann professzorék sikerének megismétlését.

Iróniára bármikor képesek öröme lehet a Super TV2-n látható Családi titkok című magyar reality-sorozat. A készítők szerint a legjobb forgatókönyveket az Élet írja… , ebben lehet némi igazság, de ha az amatőr írók vállaltan amatőrök, az amatőr szereplők vállaltan amatőrök maradtak volna, jobban járt volna a néző, akinek így a feszengés és a villámgyors továbbkapcsolás jutott.

Az AMC a húsz évvel ezelőtt, Al Pacino és Russel Crowe főszereplésével készült, valós eseményeken alapuló Bennfentest adta, meghagyva a néző illúzióját: egyetlen hétköznapi hős is szembeszállhat a hatalmas dohányipari lobbival. Al Pacino a FilmCafén is hódított, késő délután az Egy asszony illatát lehetett megnézni nagyon sokadszor, előtte pedig Leonardo di Caprio mutatta be az amerikai álmot, egy feltaláló producer sikerét és bukását Scorsese Aviátorában. A kedd délutáni filmről lemaradó korán kelők vasárnap reggel fél hétkor pótolhatják az élményt. Habár az orvoslásról is sok mindent megtudhatunk a Doktor House, a Grace klinika, a Vészhelyzet, a Hegyi doktor, a Klinika- Új generáció vagy a Kisvárosi doktor segítségével, a legtöbb információt a bűncselekményekről és a nyomozásokról kaphatja a tévénéző, aki egy nap alatt negyvenes-ötvenes nagyságrendben láthat krimiket Poirot-tól Walker, a texasi kopóig, Murdoch nyomozótól Scherlock és Watsonig, Columbotól a Gyilkos sorok Jessicájáig, a különböző NCIS helyszínelőket épp csak megemlítve. Sok esztéta, pszichológus és pedagógus gondolkodott már nyilvánosan azon, hogyan változik az emberélet értéke a kriminézők fejében. Egy ilyen nap után teljesen indokoltnak tűnik az aggodalom. Ahhoz pedig véges a fantázia, hogy kitaláljuk, mit adnának műsorukban a televíziótársaságok, ha nem találták volna fel a sorozatokat.

A nap fénypontja az M5-köz köthető: a Katona József Színház Nóra – karácsony Helmeréknél című előadását lehetett megnézni. Alakításáért a 2017-es Pécsi Országos Színházi Találkozó szakmai zsűrije az évad legjobb női főszereplőjének választotta Ónodi Esztert, a legjobb rendezésért járó díjat pedig Székely Krisztának ítélték. Az előadást a színkritikusok is elismerték ugyanabban az évben, a legjobb női főszereplő: Ónodi Eszter, a legjobb jelmez: Nagy Fruzsina, a legígéretesebb pályakezdő díjat: Székely Kriszta kapta. Az élő színházi élményt nem pótolhatta, de a közeli felvételeknek köszönhetően Ónodi Eszter minden arcrezdülését követhettük, és ez megerősítette az összes színészi díj érvényességét. Csodát láthattunk. A színházi közvetítés lehetett volna a világ változására reagáló műsorváltoztatás, de nem így volt, szerepelt már az MTVA március 2-án közzétett programtervében is. Végül is soha rosszabb koincidenciát egy Kacsamesékkel kezdődött és Ibsennel végződött tévénapon.