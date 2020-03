Kővágószőlősi polgármester: Megjelent a településen a fertőzés

Hatósági ár bevezetését is kezdeményezi például az alapvető élelmiszerek esetén.

A béremelés mellett egyszeri azonnali juttatást javasol az MSZP elnöke a koronavírus-járványban leginkább érintett egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak, valamint hatósági ár bevezetését is kezdeményezi például az alapvető élelmiszerek esetén. Tóth Bertalan csütörtökön a budapesti Kossuth Lajos téren tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: az MSZP fenntartja eddigi javaslatait, ötpontos védelmi csomagját, és további javaslatokat is tesz a koronavírus-járvány egészségügyi, társadalmi és a gazdasági hatásainak mérséklése érdekében. Tesztelni, tesztelni, tesztelni – ismertette egyik javaslatukat, sürgetve az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók tesztelését, valamint számukra megfelelő védőfelszerelések beszerzését. Tóth Bertalan közölte: kezdeményezik, hogy a kormány vezessen be hatósági árat az alapvető élelmiszerekre, védőfelszerelésekre és fertőtlenítőszerekre. Hozzátette: csökkenteni kell az energiaárakat. A kőolaj hordónkénti ára már 30 dollár alatt van, a gáz ára is folyamatosan csökken – magyarázta. Az MSZP elnöke azt is javasolta, hogy a kormány a szakszervezetekkel és a munkaadókkal dolgozza ki a járvány gazdasági hatásait enyhítő javaslatait. Kezdeményezte a munkanélküli ellátás időtartamának 3-ról 9 hónapra történő emelését, illetve összegének nettó 100 ezer forintra emelését. Az ellenzéki politikus szerint az idei, 2,8 százalékos nyugdíjemelés az infláció miatt eltűnt. Követelik a nyugdíjak megemelését, illetve azt, hogy hozzák előre a tavalyi gazdasági növekedés alapján az időseknek járó nyugdíjprémium kifizetését – tette hozzá. Közölte: meg kell védeni a forintot, hiszen minél inkább romlik a forint, annál inkább emelkednek az árak, ezért változtatni kell a monetáris politikán. Kitért arra is, hogy az elmúlt egy hétben a kormány az MSZP több javaslatát is átvette és megvalósította, például a hiteltörlesztések, illetve a járulékfizetés felfüggesztését.



Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke bér-, családvédelmi és munkahelyvédelmi garanciát követelt. Felszólította a kormányt, hogy azonnal hívja össze az érdekegyeztető tanácsot, hiszen a munkaadóknak és a szakszervezeteknek gyakorlati tapasztalataik vannak, ezért „életszagú” javaslatokat tudnak tenni.