Szinte teljesen leáll a Lufthansa

Néhány menetrend szerinti és mentesítő járatot leszámítva teljesen leáll a Lufthansa Csoport, a német légitársaság alig 60 repülőgépet tart meg az aktív flottában - derül ki a cég éves pénzügyi eredményközléséből csütörtökön. A társaság honlapján közöltek szerint az Austrian Airlines, az Air Dolomiti és a Brussels Airlines már felfüggesztette üzemelését, a Lufthansa és a Swiss pedig rendkívül korlátozott szolgáltatást nyújt a közeljövőben. A müncheni bázisról nem indulnak el a hosszú távú járatok, és csak a Lufthansa Cityline regionális járatai közlekednek, a Swiss heti három New York-i járatot tart meg a szűkített európai összeköttetéseken kívül. A légitársasági csoport emellett különleges mentesítő járatokat is üzemeltet április 19-ig, 140 járaton 20 ezer embert szállítanak haza, de ezek a tervezett menetrend mindössze 5 százalékát adják. A 760 gépes flotta jelentős részét, 700 gépet biztosan kivonnak az aktív flottából. Továbbra is biztosítják ugyanakkor az áruszállító járatokat, amelyekkel a gyárak működését, az ellátási láncot biztosítják, egyetlen egy cargo gépet sem vonnak ki a flottából, mindegyik az előre betervezett menetrend szerint közlekedik. A cég emellett vizsgálja, mely utasszállító gépeket használják fel áruszállításra.