A német légitársaság járatainak jelentős része ma nem közlekedik, a sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek.
Egy hajtóművel, biztonságosan földet ért.
Öt utas és a személyzet hat tagja többnyire könnyebb sérüléseket szenvedett a német légitársaság Buenos Airesből Frankfurtba tartó járatán.
Az EU attól tart, hogy az egyesülések után az öt legnagyobb vállalkozás, a Lufthansa, az Air France-KLM, az IAG, a Ryanair és az EasyJet a piac 73,5 százalékát kontrollálhatja majd, szemben a húsz évvel ezelőtti 47 százalékkal.
A célkeresztben most a Lufthansa és az ITA tervezett házassága áll, a megállapodást tavaly májusban írták alá a felek.
A földi személyzet, a cég 25 ezer alkalmazottja követel béremelést.
A figyelmeztető sztrájk helyi idő szerint szerdán reggel 4:00 órakor veszi kezdetét és csütörtök reggel 7:10-kor ér véget. A törlések Budapestet is érintik.
A Lufthansa szerint ez mintegy 144 ezer utast érint.
A Lufthansa egyik Boeing 747-8 Intercontinental típusú óriásgépe másfél órás késéssel indult vissza Frankfurtba.
A társaság legalább száz géppel csökkenti a flotta méretét.
Új számításokat ismertettek, amelyek szerint a több légitársaságot összefogó vállalatcsoportnál 22 ezer teljes munkaidejű állással, illetve 26 ezer munkavállalóval kevesebbre van szükség az ágazat várhatóan három évig tartó válsága miatt.
Frankfurti, zürichi, stuttgarti és düsseldorfi gépek is elindulnak júniusban.
Kérdéses, hogy a cégnek sikerül-e elkerülnie a csődöt.
A Handelsblatt című üzleti lap szerint egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál, végleges döntést még nem hoztak.
A következő hetekben további járatritkítás következhet.
A rendkívüli helyzet miatt az IATA pedig már a repülőtéri résidőkre vonatkozó egyes szabályok felfüggesztését javasolja.
Leállítja kínai járatait Európa legnagyobb légitársasága, a német Lufthansa-csoport, az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt hozott döntést szerdán jelentették be.
A Lufthansa diszkont légitársaságánál a munkaadó nem vázol fel világos jövőképet az alkalmazottaknak.
A munkabeszüntetés ideje alatt több budapesti járat is kimaradt.
Csütörtökön és pénteken sztrájkolnak a légi-kísérők.
A német légiutas-kísérők független szakszervezete, az UFO a Lufthansa-csoport több légitársaságánál nem veszi fel a munkát.
Béremelést akarnak a légiutas-kísérők, de a vállalatvezetés csak jogi következményeket ajánl.
A fedélzeten lévő 370 ember hétfőn utazhat majd el Sanghajba egy másik repülővel.
A gyanú szerint a gép azért szállt le, mert az egyik utas infarktust kapott.
Mintegy százmillió euró kárt okozott a november végi, hatnapos sztrájk a Lufthansának, amelyet a pilóták szakszervezete kezdeményezett. Az utasforgalom ennek ellenére közel 6 százalékkal bővült a német légi cégnél.
Szombaton is folytatja sztrájkját a Lufthansa német légitársaság pilótáinak szakszervezete (Vereinigung Cockpit - VC).
Csütörtök éjfélig meghosszabbították a Lufthansa német légitársaság pilótáit képviselő szakszervezet (Vereinigung Cockpit - VC) szerda hajnalban kezdett sztrájkját. A munkabeszüntetés budapesti járatokat is érint.
Elkezdődött szerda hajnalban a Lufthansa német légitársaság pilótáit képviselő szakszervezet (Vereinigung Cockpit - VC) sztrájkja. A munkabeszüntetés budapesti járatokat is érint.
Egész napos sztrájkot hirdetett szerdára a Lufthansa német légitársaság pilótáit képviselő szakszervezet (Vereinigung Cockpit - VC).