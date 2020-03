Bergamóban katonai konvojjal szállították el a holttesteket

A Fidzsi-szigeteken és Új-Kaledóniában is jelentettek megbetegedéseket. Észak-Macedóniában katonák védik a fontos állami intézményeket, Koszovóban menesztették a belügyminisztert, Szerbiában pedig a miniszterelnök közölte: jelenleg a több tízezer hazatérő okozza a legnagyobb gondot.

Felbukkant az új típusú koronavírus okozta járvány csütörtökre a Fidzsi-szigeteken és Új-Kaledóniában is, jelentősen nőtt a fertőzöttek száma Malajziában, egy szabadtéri iszlám fesztivál után. Frank Bainimarama, a Fidzsi-szigetek miniszterelnöke azt mondta, hogy a fertőzött ember külföldi utazása során kapta el a vírust. Egyúttal bejelentette, nem léphetnek be az országba azok, akik érkezésük előtt 14 napon belül az Egyesült Államokban vagy Európában jártak. Helyi idő szerint szerdán Új-Kaledónia két fertőzött ausztrálról adott hírt. Szingapúr oktatásügyi minisztériumának közleménye szerint hétfőn a járvány ellenére ismét kinyitnak az iskolák és az óvodák. Az intézményekben kötelező lesz a testhőmérséklet mérése és a fertőtlenítés. Noha az országban egy ideje csökkenőben volt az új fertőzések száma, szerdán ismét növekedésnek indult, az egészségügyi minisztérium 47 új esetet jelentett be. A minisztérium adatai szerint 33-an külföldről érkeztek az országba. Az elmúlt héten Szingapúrban a fertőzöttek száma 178-ról 313-ra emelkedett, délkelet-Ázsiában itt található a legtöbb regisztrált fertőzött Malajzia után. Malajziában csütörtökre virradóra 110 új esetet jelentettek, így az országban a fertőzöttek száma 900. A növekedést egy nemrég megtartott iszlám fesztiválnak tulajdonítják, amelyen csaknem 16 ezren vettek részt. Ezzel kapcsolatban a hatóságok mintegy kétezer rohingja etnikumú embert keresnek, akik vélhetően részt vettek a rendezvényen. A több mint százezer Mianmarból menekült, muszlim vallású rohingját a maláj hatóságok illegális bevándorlóként kezelik. Megugrott a fertőzöttek száma Thaiföldön is, ahol csütörtökre virradóra 60 új esetet regisztráltak, ezzel pedig 272-re nőtt a fertőzöttek száma. A 60 emberből többen külföldi országok, Olaszország, Malajzia, Japán, Irán és Tajvan állampolgárai. Thaiföldön eddig egy ember halt bele a vírus okozta megbetegedésbe, 42-en pedig meggyógyultak. Csütörtökön földet ért Szöulban az Asiana Airlines légitársaság gépe, amelyen 70 dél-koreait és tíz családtagjukat evakuálták Iránból. A dél-koreai vezetés további evakuálásokat tervez egyebek közt Peruból is, a járvány miatt. Dél-Korea maga is küzd a megbetegedésekkel: az országban jelenleg 8565 fertőzöttről tudnak, beleértve 91 halálesetet.

Észak-Macedóniában csütörtöktől a szükségállapot elrendelése nyomán katonák védik a fontos állami intézményeket, a kórházakat és a határt, míg Koszovóban menesztették a belügyminisztert, miután belpolitikai vihart kavart, hogy szükségállapot bevezetését szorgalmazta. Észak-Macedónia szerdán hirdetett 30 napos szükségállapotot. Az ország történetében ez az első szükségállapot. Észak-Macedóniában eddig 42 fertőzöttet regisztráltak.



A koszovói kormányfő azért váltotta le szerdán a belügyminiszterét, mert utóbbi szerint szükségállapotot kellene hirdetni az országban, míg a miniszterelnök szerint erre nincs szükség. Koszovóban csütörtökig 20 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, de megelőző intézkedésként már korábban bezárták a szórakozóhelyeket, kávézókat és iskolákat, valamint a határokon is csak a koszovói állampolgárok léphetnek be. Montenegróban jelent meg Európában utolsóként a világjárványt okozó SARS-CoV-2 vírus. Az első két esetet kedd este regisztrálták, azóta 8-ra nőtt a betegek száma. A kormány elővigyázatossági intézkedésként arra kért mindenkit, hogy aki teheti, maradjon otthon, ha pedig az utcára megy, viseljen maszkot és kesztyűt. Bosznia-Hercegovinában eddig 39 beteget vettek nyilvántartásba. A tömegközlekedést és a települések közötti közlekedést korlátozták, mindenkit arra kértek, maradjon otthon. Az ország vezetése szerint Bosznia-Hercegovinának nincs elegendő élelmiszer-tartaléka, ezért behozatalra szorul a koronavírus-járvány ideje alatt is.

Szerbiában jelenleg a külföldről hazatérők nagy száma jelenti a legnagyobb gondot a koronavírus-járvány elleni küzdelemben – jelentette ki szerda este Ana Brnabic miniszterelnök. Mint mondta, vasárnap óta 65 ezer vendégmunkás, valamint külföldön tanuló vagy üdülő állampolgár tért vissza az országba, jelentős fennakadást okozva a határokon, de veszélyeztetve az országban élőket is. Kiemelte: ezek az emberek annak ellenére indultak útnak, hogy a kormány és a köztársasági elnök kifejezetten kérte, ne tegyék. A hazatérők mindegyike – attól függően, honnan érkezik – 14-28 napos házi karanténra kényszerül. Ana Brnabic azt is bejelentette, hogy a karantén szabályait megszegők súlyos büntetésekre számíthatnak. Azok, akik igazoltan megfertőznek másokat, 1-8 év börtönre ítélhetők, de akár 2-12 év szabadságvesztést is kaphatnak, ha a fertőzött meghal – figyelmeztetett. Szerbiában csütörtökre 97-re nőtt a fertőzöttek száma. Az elővigyázatossági intézkedések részeként lezárták a belgrádi Nikola Tesla nemzetközi repülőteret, az államfő és a kormányfő pedig a határok teljes lezárását fontolgatja, ami azt jelenti, hogy határozatlan ideig a szerbiai állampolgárok sem léphetnének be az országba.