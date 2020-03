„Az utolsó órában vagyunk”: tömeges megbetegedésekre készül az operatív törzs

Kijárási tilalom továbbra sem lesz, a házi karantén betartását azonban szigorúan ellenőrzik a hatóságok.

Utoljára tartott olyan sajtótájékoztatót csütörtökön az operatív törzs, ahol az újságírók személyesen is jelen lehetnek: a Kovács Zoltán államtitkár bejelentése szerint az eseményt továbbra is megtartják, de a nyilatkozók egy stúdióból válaszolgatnak majd a tudósítók e-mailben feltett kérdéseire.



Készülnek a következő fázisra

Az eseményen kiderült, hogy bár még a csoportos fertőzések időszakában vagyunk, a törzs már készül a tömeges megbetegedések fázisára: ehhez igyekeznek felkészíteni a kórházakat, és újra hangolni a karanténintézkedéseket is.

Jelenleg 73 igazolt koronavírusos beteg van, de ország minden részéből ismerünk már fertőzésgyanús eseteket. Ezek nem „importáltak”, az emberek helyben, országhatáron belül adhatták át egymásnak a fertőzést

- mondta el Müller Cecília országos tiszti főorvos, aki szerint nem lehet megmondani, mikor kezdődik el a tömeges fertőzés időszaka, az előkészületek szempontjából viszont „az utolsó órában vagyunk”. Az eljárásrendben újdonság, hogy a gyanús esetek mostantól otthon maradhatnak: telefonon kell tartaniuk kapcsolatot háziorvosukkal, az Országos Mentőszolgálat munkatársai pedig házhoz mennek hozzájuk, és a helyszínen vesznek mintát. Így az enyhe tüneteket mutató, feltételezett betegeknek sem kell kimozdulniuk otthonról, ami csökkenti a további fertőzés lehetőségét. Egy megyére ugyanakkor csak egy ellenőrző kocsi jut - tehát a vizsgálatra türelemmel kell várni az országos tiszti főorvos szerint. Müller azt is hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a fertőzöttek ne tartózkodjanak egy légtérben a még egészséges hozzátartozókkal – lakáson belül válasszanak elkülönített helyiséget, vagy ha ez nem megoldható, vonuljanak intézményi karanténba.

A terjedő betegség ellenére, a kormány nem tartja szükségesnek a kijárási tilalom elrendelését, városok lezárását

- erről már Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs vezetője számolt be. A hatóságilag elrendelt házi karantén betartását azonban nagyon komolyan ellenőrzik.

Sokba kerülhet a vírussal viccelődni

Lakatos elmondása szerint eddig 3065 hatósági házi karantént rendeltek el, és az ott élőket eddig több mint nyolcezerszer ellenőrizték. Egészen megdöbbentő esetekkel is találkoztak: volt nő, azzal az indokkal tolakodott előre egy bank előtti sorban, hogy ő elvileg hatósági karanténban van, más az eltűnt pénztárcája miatt ment be a rendőrségre – megszegve a karantén szabályait. De komoly szankcióra számíthat az a mókamester is, aki azzal „szórakoztatta” egy rendelő betegeit, hogy Spanyolországból jött vissza, a gyereke nagyon beteg, ő és a felesége viszont megszökött a karanténból.

A hatóságok járják az üzleteket is, figyelve a nyitvatartási rendet: eddig hét esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és hét esetben feljelentést tettek a rendeletek ellenére tovább nyitva tartó boltok, üzletek üzemeltetői ellen. Az áruforgalmat semmi nem akadályozza, a belföldit és külföldről érkezőt sem – hangsúlyozta Lakatos, bár azt is elismerte, hogy a határátkelőkön van némi torlódás: Rajkánál 60 perces, Hegyeshalomnál 120 perces, a frissen megnyitott rábafüzesi átkelőben 60 perces, Parasapusztánál 90 perces a várakozás. A határokon főszabály csak árut, és magyar állampolgárokat engednek be az operatív törzs szerint: kivételt a szomszédos országok hazatérő lakosai jelentenek, akiket „humanitárius korridoron” keresztül engednek tovább, de csak akkor ha a célország tényleg fogadni is tudja a hazatérőket. Szlovákiával pedig megegyezett a magyar kormány, hogy országhatártól számítva 39 kilométeres mélységből dolgozók léphessék át a határt, munkáltatói igazolással.

Nem tudnak újabb halálesetekről

A Népszava felvetésére – sok betegnek még mindig a megyei kórházakat kell felkeresnie, hogy immunszupresszív gyógyszerhez jusson – Müller Cecília elmondta, igyekeznek megkönnyíteni a gyógyszerhez jutás feltételeit, és a ha szükséges, további segítséget nyújtanak ehhez. Nem tudta viszont megerősíteni lapunk értesülését, hogy a Szent Imre kórházban két idős elhunytról megállapították, hogy koronavírus-fertőzöttek volt, és hogy a kórházi személyzet védőfelszerelés nélkül kezelte őket. Mi továbbra is egy elhunytról tudunk – válaszolta az országos tiszti főorvos. A kérdésre, hogy a macskák, kutyák terjeszthetik a kórt, nem tudott egyértelmű választ adni, mondván, nem állatorvos (a felvetés viszont jogos lehet, hiszen a koronavírus is állatok, denevérek vagy tobzoskák testében mutálódott). A bundán, szőrön azonban szerinte rövid ideig él csak meg a kórokozó, mivel nem bírja a szárazságot.

Küldtek 20 ezer maszkot, de nem a legjobbakat

A tisztifőorvos elmondta, az egészségügyi ellátórendszer közel 20 ezer FFP1-es védőmaszkot küldött ki a megyei székhelyekre – praxisonként hármat- hogy azt a háziorvosok vagy meghatalmazottjaik átvehessék, azt azonban elismerte, most nehéz védőfelszereléseket beszerezni. A piac túlterhelt, uniós összefogással és más módon is próbálnak maszkokat, kesztyűket vásárolni. Más kérdés, hogy a ténylegesen fertőzöttekkel érintkező orvosoknak, ápolóknak legalább FFP2-FFP3-as maszkot kellene viselniük – az Index által is idézett hivatalos protokoll szerint ezek védenek ugyanis igazán hatékonyan a cseppfertőzéssel terjedő vírus ellen.