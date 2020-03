Ausztria szigorítja az egészségügyi ellenőrzést a magyar és a szlovén határon

A segítséget bármelyik tagállam igényelheti, az odaítélésről Brüsszel egymaga dönt.

Mivel a tagállamok nemigen segítenek egymáson, a Bizottság vésztartalékot kíván létrehozni orvosi védőruhából, lélegeztető gépből, antibiotikumból és vírustesztekből –A lap szerint a segítséget bármelyik tagállam igényelheti, az odaítélésről Brüsszel egymaga dönt. Az EU azért határozott így, mert azt látja, hogy több országban is egyre rosszabb az egészségügy helyzete és baj van a tagok közötti szolidaritással. Idáig Olaszország és Spanyolország kérte, hogy lépjen működésbe az ún. polgári védelmi mechanizmus, de csupán a németek adtak egymillió maszkot az olaszoknak. Az illetékes biztos úgy nyilatkozott, hogy a nemzeti exportkorlátozások aláássák a kölcsönös segítségnyújtást, ami pedig az unió alapja. A Bizottság ezért él a három éve létrehozott lehetőséggel, aminek a lényege, hogy a felszereléseket tagállamok szerzik és raktározzák be, de utána már az EU mondja meg, hogy ki használhatja fel azokat. Idáig hat ország jelezte, hogy hajlandó közreműködni, de a német kormány nincs közöttük. Előreláthatólag két hónapig tart, amíg sikerül felhalmozni a szükséges mennyiséget. A Bizottság ezen felül azt is kezdeményezte, hogy az EU közösen rendeljen védőruházatot és lélegeztető gépeket. Az akcióhoz 25 állam és Nagy-Britannia is csatlakozott. A pályázatokat már kiírták, az ajánlatokat a jövő héten értékelik. Közben Kína jelezte, hogy ingyen küld kétmillió védőálarcot, 200 ezer orvosi maszkot és 50 ezer tesztkészletet, mert viszonyozni igyekszik azt az 56 tonnás segélyküldeményt, amelyet korábban a többi közt Magyarországtól kapott. Brüsszel úgy döntött, hogy az egészet a súlyos helyzetben lévő olaszok kapják. Peking összesen kétmillió maszkot szállít Franciaországnak, miután előzőleg az is önzetlenül kisegítette. A hálás kínaiak a spanyolokat is megajándékozzák egy repülőgépnyi egészségügyi segélyszállítmánnyal.