Maruzsa: A NAT-ot mindenképpen bevezetik, az érettségi lebonyolításának forgatókönyvein még dolgoznak

Az oktatási államtitkár szerint a pedagógusoknak most úgyis több a szabadidejük, felkészülhetnek rá.

A kormány oktatási akciócsoportja dolgozik az érettségi lebonyolításának különböző forgatókönyvein – nyilatkozta az InfoRádió Aréna című műsorában a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán minden érettségizőnek azt tanácsolta, hogy most a felkészülésre fókuszáljon. Az államtitkár úgy látja, gyorsan átállt a digitális munkarendre a magyar oktatás, az eddigi tapasztalatok szerint jól működik a rendszer. A járványügyi intézkedések részeként hétfőtől zárva vannak az iskolák, a tanítás digitálisan folyik tovább.

– Ez az utóbbi években egyébként is előtérbe került és rendelkezésre álltak az ehhez szükséges fejlesztések, így az átállás is gyors volt, mindössze két nap kellett hozzá – mondta az államtitkár.

A politikus szerint a tanárok is jól fogadták az új rendszert.

– Ez egyelőre nem egy reprezentatív felmérés, visszajelzés az ügyről, de azt tapasztaljuk, hogy boldogság van szerte a rendszerben. Akikkel beszélünk, akiket kérdezünk, azt mondják, hogy a kollégák felzárkóztak a feladathoz – jegyezte meg.

Az államtitkár közölte, jól vizsgázik például a digitális munkarendet lehetővé tevő, a tárca által fejlesztett KRÉTA-rendszer. A pedagógusok ebben, vagy más platformon ki tudják adni a feladatot, órát tarthatnak és az anyag megértéséhez szükséges online tartalmakat is megoszthatnak a diákokkal. A digitális tankönyvek szeptemberre történő élesítését is előre hozták, meglátása szerint eddig ez is jól vizsgázik. A számonkérés, feleltetés is megoldható online. Maruzsa Zoltán úgy éli, a kényszermegoldás szemléletváltáshoz is vezethet a magyar oktatásban.

– Ilyen radikális módszertani változtatást egyébként soha, senki, semmilyen módon nem tudott, vagy mert volna bevezetni – jegyezte meg.

Beszélt arról is, hogy mivel már lezajlottak a középiskolai felvételi írásbeli és szóbeli vizsgák, ebben nem okoz fennakadást a koronavírus. A beiratkozás módja, vagy ideje azonban változhat. Kijelentette, hogy a kormány oktatási akciócsoportja dolgozik az érettségi lebonyolításának különböző forgatókönyvein is. Úgy látja, ha a járvány terjedése mérsékelt marad, a diákokat több tanterembe szétültetve a jelenlegi szabályok szerint is megtarthatók a vizsgák.

– Ha a helyzet romlik, nyilván szóba jöhet mind az időbeni eltolás, mind pedig egyéb oktatási-, levezetési megoldások – mondta. Hozzátette, hogy konkrétumot erről egyelőre nem árulna el.

Maruzsa Zoltán azt is leszögezte, hogy a módosított Nemzeti alaptanterv szeptemberi bevezetését nem halasztják el. Az államtitkár úgy látja, hogy a pedagógusoknak a jelen helyzetben több szabadideje van, így van lehetőségük elvégezni az alaptantervvel kapcsolatos feladatokat.