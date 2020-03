A budapesti cégek között alig akad olyan, amelynek van vészforgatókönyve

Változó hevességgel rohamozzák a boltokat a vásárlók. A piacokon megcsappant a forgalom. A drágulás a húsoknál, zöldségeknél, gyümölcsöknél már elkezdődött.

- Elmúltam 60 éves, így ahhoz a korosztályhoz tartozom, amely leginkább kitett a koronavírus-fertőzés súlyos szövődményeinek. Ezért döntöttem úgy, hogy már nyitásra oda mentem az egyik nagy lánc üzletéhez, hogy elkerüljem a tömeget. Mire oda értem, már kisebb tömeg sorakozott a bejárat előtt. Ők is úgy gondolkodtak, mint én – mesélte egy József Attila lakótelepen élő nyugdíjas, aki egyedül él és nincs aki intézze a bevásárlást helyette. Többnyire máshol is hasonló helyzettel találkozhattunk. Egy gombostűt sem lehetett leejteni a hét közepén a legtöbb nemzetközi kiskereskedelmi élelmiszerlánc hipermarketjének parkolójában. Hosszú sorok álltak a pénztárak előtt is. Hasonló a helyzet a szupermarketekben is. A városszéli bevásárlóközpontnál viszont meglepő módon a parkoló a déli órákban még harmadáig sem telt meg. Itt a hipermarketekkel szemben kényelmesen betartható volt a kívánatos egy méter sorállás közben. A tegnap délelőtti boltmustra során hiány a kézfertőtlenítőkből, egyszerhasználatos kesztyűkből és élesztőből volt, de a lisztkínálatot is igen szegényesnek találtuk (csak BL55-ös volt). Az árérzékeny vásárlók felkapták a fejüket arra a neten végigpörgő hírre, hogy a Lehel piacon egy kiló csirkemellfilét már kis híján 2800 forintért kínálták az egyik hentesnél. A kétszeres áremelés vélhetően egyedi eset, de az általános drágulás ennek ellenére tény, és szinte minden hús, zöldség és gyümölcs ára feljebb kúszott az elmúlt napokban. A sertéshús ára többnyire már a marháét közelíti, így példádul az oldalas ára átlagosan 2 200 forint, a többi tőkehús ára pedig e fölött jár. A megkérdezett hentesek szerint a marhahús hamarosan ismét növeli árelőnyét, azaz drágulni fog. (Szerdán a fogyasztóvédelem ellenőrizte az áremeléséről elhíresült hentest, akkor a csontos csirkemellet például 900 forinttal olcsóbban árusította a kereskedő. Más kereskedők azt jelezték, hogy például a csirke húst már ők is a korábbinál drágábban kapják a termelőktől. ) A forintárfolyam bezuhanása - a cikk írásakor 1 euróért 357 forintot adtak a bankközi piacon - az egyik oka, hogy a déligyümölcsök ára is elszabadult. Az élelmiszerláncokban még általában 440-450 forint például egy kiló banán, de a piacokon 500 forintot, vagy még többet is elkérnek érte. Az alma kilója 350-400 forint, a krumpli ára is araszol felfelé. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára azt nyilatkozta, hogy valóban tapasztalható az élelmiszerárak emelkedése. Sok termék külföldről érkezik, és a korábbonál eleve magasabb áron. A magyar vásárlók nagyon árérzékenyek, ezért a kereskedők igyekeznek a drágulást fékezni, de figyelembe kell venni, hogy az ő költségeik is emelkednek. Hiába ugrott meg az élelmiszerek forgalma, ezzel párhuzamosan emelkednek a költségek is. Ez a folyamat az elkövetkező napokban is tovább tart, de hogy mi, mennyivel fog drágulni, azt előre pontosan megmondani nem lehet. Az olyan váratlan események, mint ami az osztrák-magyar határon történt az elmúlt napokban, amikor a magyar határ lezárása akadályozta a zöldség-gyümölcs szállítmányok bejutását az országba, s egy piaci szakember szerint csak ez 10-20 százalékos árukiesést okozott a nagybani piacokon. Ez önmagában is feljebb tornázta az árakat. A veszélyhelyzet kihirdetése óta nagyon jelentős a forgalom az üzleteinkben, a normál időszakban tapasztaltakhoz képest egységeink többségében dupla, sőt vannak olyan helyek, ahol tripla az eladott termékek mennyisége – tájékoztatta a Népszavát Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Már nem csupán a tartós élelmiszerek és a konzervek kelendőek, hanem a friss termékek iránt is rendkívül nagy a kereslet. Áruhiány nem alakult ki, az ellátás folyamatos. A baromfitermékeknél ideiglenes választékhiány előfordulhat, de a beszállítások folyamatosak. Az üzletekben gyakrabban végeznek fertőtlenítő takarításokat, ami kiterjed a burkolatokra, az üzlettérben kihelyezett valamennyi eszközre, kosarakra, kocsikra, éa pénztárak futószalagjaira is. Hálózatszinten nem, de néhány CBA franchise partner egyes terméknél ideiglenes jelleggel vásárlási limitet vezetett be. Ezt nem az áruhiány indokolja, hanem hogy a rendkívüli kereslet ellenére is folyamatosan ki tudják szolgálni a vásárlókat.