150 millió forintos felső értékkel, reményei szerint október 6-tól.
Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját, mintegy hétezren a NAV felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat.
Bár a nagyobb fogyasztási sávokban romlott, a kisebbekben pedig javult a magyar céges energiadíjak európai helyezése, a szint változatlanul a felső-középmezőnytől a második legmagasabb szintig terjed – számítottuk ki az Eurostat 2024. II. félévi kimutatásából.
A bérpolitika kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége.
Miközben Orbán Viktor az úgymond olcsó orosz gázért akár még a szerinte versenyképtelen Nyugattal is szembeszáll, a fűtőanyag a magyarországi vállalkozásoknak szinte itt a legdrágább.
Egy Windows-frissítés okozta a fő problémát, a Microsoft is javította a hibát, de csak az Egyesült Államokban ezerhez közelít a leálló, megbénult szolgáltatások száma. Leginkább a légi és a földi közlekedésben és az egészségügyben kaotikus a helyzet. A CrowdStrike a Forma-1-es Mercedes-csapat vezető technikai partnere, a hiba már a Hungaroringen is jelentkezett.
Eleinte úgy tűnt, hogy a Microsoftnál van a hiba, jelen állás szerint a CrowdStrike hibás frissítése okozza a példátlan bajt.
A fideszes parlamenti képviselők alig egy hónapja módosították a kamarai törvényt, így mindenkinek fizetnie kell, aki akár évtizedekkel ezelőtt is, de felvett az agráriumhoz kapcsolódó tevékenységi kört.
A vállalkozások a magyar költségvetésből ez eddigieken túl további közvetlen forrásokhoz, kedvezményes kamatozású kölcsönökhöz, adókedvezményekhez juthatnak.
Drótos György kutatásvezető szerint azért is áramlik ki a munkaerő Magyarországról, mert a külföldre tartók azt látják, másfajta vezetési stílussal találkozhatnak.
A jegybank múlt heti döntése következtében megnövekedett hitelkamatok hatalmas csapást jelentenek a vállalkozásoknak - figyelmeztetett Parragh László.
Rengeteg vállalkozás – a feldolgozóiparon kívül a kereskedelem, az építőipar és a szolgáltatások számos terülte is – súlyosan érintett az energiaköltség-robbanásban.
Az iparkamara elnöke szerint a legnagyobb szerepe ilyenkor az összefogásnak van, nem lehet várni, hogy egyedül a kormány vagy egyedül a vállalkozások vagy önkormányzatok oldjanak meg mindent.
Azt szeretnék, ha országos mozgalommá válna a pécsiek kezdeményezése.
A magas fluktuációnak köszönhetően a hazai cégbázis jelentős része igen fiatalnak számít.
A miniszter szerint egy új világgazdasági rend van kialakulóban, és minden azon áll, ki nyeri meg a beruházási versenyeket.
A kamara szerint a járvány miatt tízezrek munkája, megélhetése került veszélybe.
Bár még egy műemlék sem készült el teljesen, a NER-közeli vállalkozások pénzüknél maradnak.
A lehúzott redőnyű vendéglátás mellett, most a szűkösen működő egyéb vállalkozásoknak is mentőövet dobnak.
A miniszter azt mondta, tervezi a kormány egy olyan támogatási forma kidolgozását, amellyel ennek a szektornak az újraindítását is segíteni lehet.
A már megtettek mellett újabb intézkedések szükségesek a kkv-k talpon maradása érdekében - hívja fel a figyelmet Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) napokban újraválasztott elnöke, aki maga is több vállalkozás tulajdonosa.
A budapesti vállalkozások 93 százaléka nagyon kedvezőtlenül látja a jövőt, és csak egyötödük rendelkezik vészforgatókönyvvel – derült ki a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) gyors felmérésének részeredményeiből, amelyben közel kétezer budapesti vállalkozás vett részt.
Magyarországon több száz ígéretes internetes vállalkozás, startup működik, köztük olyanok, amelyek messzebbre juthatnak a Prezinél, a Ustreamnél vagyaz iGO-nál. Egy-egy nemzetközi szinten is sikeres magyar cég nagyobb hatással lehet a közgondolkodásra, az üzleti morálra és általában a gazdaságra, mint akármilyen politikai program. És miközben a gyerekeink jövőjét a számítógépek határozzák meg, az általános iskolákban – tisztelet a kivételnek – szinte alig tanulnak valamit a lényegről. Interjú Balogh Péter szoftveres vállalkozó-programozó-stratégával, a nemzetközi navigációs rendszer, az iGO atyjával.
A magyarok jelentős része közös ismerősön keresztül találja meg potenciális üzleti partnereit - derült ki az első magyar online üzleti közösség, a Brillit.com közvélemény-kutatásából.
A vállalkozásoknak jelentős megtakarítást eredményező három határidő jár le az év utolsó napján: december 31-ig választható a kisadózók tételes adója (kata) és a kisvállalati adó (kiva), illetve az alanyi mentesség az áfában. Emellett a pénztárgéphasználatra újonnan kötelezetteknek is az év utolsó napján jár le a kassza üzembe helyezésére nyitva álló határidő, amely az állami támogatás igénybevételének egyik legfontosabb feltétele - emlékeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium(NGM) szerdai közleményében.
Elsősorban a kis- és középvállalkozásokat, valamint az alacsony keresetű munkavállalók segítését szolgáló módosító indítványokat nyújt be az MSZP a jövő évi költségvetési és adótörvények javaslatához - mondta Burány Sándor, a párt országgyűlési képviselője.