A CrowdStrike vezérigazgatója bocsánatot kért a világméretű leállásért, a javítás ellenére még nem látni a káosz végét

Egy Windows-frissítés okozta a fő problémát, a Microsoft is javította a hibát, de csak az Egyesült Államokban ezerhez közelít a leálló, megbénult szolgáltatások száma. Leginkább a légi és a földi közlekedésben és az egészségügyben kaotikus a helyzet. A CrowdStrike a Forma-1-es Mercedes-csapat vezető technikai partnere, a hiba már a Hungaroringen is jelentkezett.