Ülésezett a gazdaság újraindításért felelős munkacsoport

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ez egy teljesen új és kiszámíthatatlan helyzet, nem szabad a 2008-as gazdasági válsággal egy lapon emlegetni.

Satuféknek tűnik mindaz, ami most bekövetkezett, és beleálltunk a földbe – reagált a kormány gazdaságvédelmi akciópontjaira a hvg.hu -nak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán jelentette be a gazdaságvédelmi intézkedéscsomagot , amely másnap megjelent a Magyar Közlönyben . Parragh László szerint az eddig bejelentett intézkedések teljesen rendben vannak, azok között több olyan is van, amelyet a kamara tett le a kormány asztalára. Arra a kérdésre, hogy az is a kamara javaslata volt-e, hogy katát egyedül csak a taxisoknak ne kelljen fizetniük a következő hónapokban, az elnök úgy válaszolt, nem tudja megmondani, hogy hol csúszik meg a sebészkés egy ilyen szituációban. Katát ugyanis bevételtől függetlenül nemcsak a taxisoknak, hanem nagyon sok más vállalkozónak is fizetnie kell. Parragh László szerint ezen még finomhangolni kell, de arra számít, hogy ezt az adófizetői mentességet másokra is kiterjeszti majd a kormány. Hangsúlyozta, hogy több javaslatot is vittek a kormány elé, és mint mondta, biztos benne, hogy ebből még jó pár visszaköszön. Példaként említette, hogy minimalizálni kell azokat a helyzeteket, amelyek lehetőséget adnak a személyes kapcsolatra. Ez azt jelentené, hogy a kamara javaslata szerint