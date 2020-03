Innentől rendeleti úton irányítják Budapestet

Bizonytalan ideig nem ülésezik a Fővárosi Közgyűlés.

A járványügyi vészhelyzetre tekintettel elmarad a Fővárosi Közgyűlés jövő hétre tervezett ülése. Egyelőre esőnapot sem tűztek ki. Az előterjesztések ennek ellenére már péntektől olvashatóak az önkormányzat honlapján. Karácsony Gergely főpolgármester folyamatosan figyeli a járvánnyal kapcsolatos híreket és ennek megfelelően dönt majd a közgyűlés új időpontjának kihirdetéséről - válaszolta a Népszava következő időpontot firtató kérdésére a városháza sajtóirodája. Bár korábban felmerült, hogy zárt ajtók mögött, de megtartják a közgyűlés ülését. A soron következő közgyűlésen megvitatni kívánt kérdésekhez tartozó előterjesztéseket azonban mindegyik fővárosi frakciók megkapja és véleményezi az előre jelzett határidőig. A főpolgármester a frakciók álláspontjának ismeretében dönt az előterjesztésekről a veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok értelmében. A fővárosi önkormányzat döntéshozó testülete tehát akár hetekig-hónapokig sem tanácskozik. A város, a Főpolgármesteri Hivatal működése, illetve a közszolgáltató cégek természetesen ennek ellenére sem állnak le. Az irányadó kormányrendelet értelmében ebben a helyzetben a városvezetők testületi ülések nélkül is dönthetnek, ez az úgynevezett rendeleti kormányzás, ez az irányítási forma lép most életbe a fővárosi önkormányzatnál is. A Főpolgármesteri Hivatal ennek ellenére hangsúlyozza: a fővárosi önkormányzat számos más településsel ellentétben mindaddig, amíg nem tud közgyűlést tartani, folyamatosan véleményeztetni fogja az előterjesztéseket minden frakcióval és Karácsony Gergely főpolgármester ezek ismeretében hozza meg döntéseit. Mint arról korábban a Népszava is beszámolt Polics József, Komló kormánypárti polgármestere ehhez képest egymaga döntött városa költségvetéséről a koronavírus miatt március 11-én kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva. Az ellenzéki többségű városban a vészhelyzet bevezetésével a Fideszes polgármester dönt mindenben. A városban korábban minden 200 ezer forintnál nagyobb értékű beszerzéshez bizottsági jóváhagyás kellett, most viszont akár milliárdok sorsáról dönthet a kisebbségben maradt polgármester. Hasonlóképpen járt el Szekszárd Fideszes polgármestere is. Ács Rezső saját költségvetést fogadott el egyszemélyi döntéssel és lecserélte az ellenzéki többségű képviselő testületet, majd bejelentette, hogy visszaállítja a korábbi kabinetjét. Országos veszélyhelyzet esetén a vonatkozó törvény alapján polgármesternek lehetősége van rá, hogy a bizottságok és a közgyűlés összehívása nélkül maga hozzon meg döntéseket. Én most élek ezzel a jogommal – jelentette Ács Rezső polgármester, aki módosította a szervezeti és működési szabályzatot, hogy visszaállíthassa előző polgármesteri kabinetjét, majd ugyanazzal a lendülettel visszavette az önkormányzati lapot, a Szekszárdi Vasárnapot. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere már korábban jelezte, hogy semmiképpen nem kíván egyszemélyi döntéseket hozni és minden kérdésben kikéri a koalíciós partnerek véleményét. A városházától kapott válaszban azonban most azt is hangsúlyozzák, hogy minden frakció véleményét kikérik a döntéshozatal előtt. Vészhelyzet idején a 2011-ben elfogadott katasztrófavédelmi törvény rendelkezései az irányadóak. Ez határozza meg a többi között azt is, hogy veszélyhelyzetben milyen sajátos irányítási szabályok vonatkoznak az önkormányzatokra. A jogszabály értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. De a törvény arra is kitér, hogy a település vezetője ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről.