A Népszava kérdései az Operatív Törzsnek

Jelenleg 3506 ember van hatósági házi karanténban, 69 esetben állapítottak meg szabálytalanságot a hatóságok – hangzott el az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Az ország minden területén van már megbetegedés.

85 főre emelkedett a koronavírusban megbetegedettek száma, ami 12-vel több az elmúlt napokhoz képest. Háromra nőtt azoknak a száma, akik koronavírus-pozitív eredménnyel elhunytak. Mindhárman férfiak, 79, 68 és 74 évesek, és krónikus betegségben szenvedtek. Az országos tisztifőorvos kiemelte: vannak olyan kockázati csoportok, amelyek megbetegedés esetén súlyosan reagálnak a megbetegedésre. Ismételten kérte, hogy a 65 év felettiek maradjanak az otthonukban. A megbetegedés súlyosabban zajlik azoknál is, akik fiatalabbak, de immunhiányos vagy egyéb krónikus megbetegedésben szenvednek. Hozzátette: a fiatalok is elkapják a betegséget, ők azok, akik hazavihetik az idősebbeknek a megbetegedést, ezért – aki csak teheti – tartson távolságot a másiktól, maradjon otthon. Ez vonatkozik azokra is, akik külföldről hazatérnek – világjárvány van, így soha nem tudhatjuk, hordozza-e valaki a vírust a szervezetében – tette hozzá. Hangsúlyozta: a fiatalok ne bulizzanak, a külföldről érkezők különítsék el magukat, ha tehetik, és dolgozzon home office-ban, akinek van rá lehetősége. Mint mondta, hét ember már meggyógyult, közülük ketten magyar állampolgárok, öten irániak. Az ország minden területéről tudni fertőzésről, „a tömeges megbetegedések küszöbén állunk” – jelentette ki.

3506 ember van hatósági házi karanténban

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arról beszélt: továbbra is érvényben vannak a Magyarországon bevezetett intézkedések. Csanádpalotánál a román hatóság által bevezetett ellenőrzések miatt körülbelül 35 kilométeres kocsisor torlódott fel, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az itt veszteglő kamionosok megfelelő ellátásban részesüljenek. Jelenleg 3506 ember van hatósági házi karanténban, esetükben 13 ezernél több ellenőrzést hajtottak végre, és 69 esetben állapítottak meg szabálytalanságot. 58 esetben szabálysértési feljelentést is tettek. Az üzletek bezárásával kapcsolatban 9 embert jelentettek fel szabálysértés miatt. Háromszor figyelmeztettek a hatóságok, hétszer helyszíni bírságot szabtak ki. Hiába az egészségügyi dolgozók megfeszített munkája, ha azok, akik a vírust hordozzák, nem tartják be a szabályokat – emelte ki. Hozzátette: megjelentek már olyanok is, akik hatósági személynek kiadva magukat próbálnak pénzt kicsikarni – egy nő több millió forintot próbált szerezni. Azt állította, hogy az ÁNTSZ munkatársa, fertőtlenítésért és koronavírus elleni vakcináért kért pénzt. Az elkövetőt őrizetbe vették. Közveszéllyel fenyegetés miatt 12 eljárás indult.



Honvédelmi irányítótörzsek

A sajtótájékoztatón elhangzott: megkezdték működésüket a fővárosi és a megyei bizottságok annak érdekében, hogy segítsék a járvány elleni védekezést. 71 vállalatnál kezdődött el a honvédelmi irányítótörzsek működése is. Ruszin Romolusz dandártábornok ezzel kapcsolatban közölte: a járőrök feladata, hogy segítsenek, fokozzák a biztonságérzetet, szükség esetén információt adjanak, valamint szabálysértések esetben az elkövetőket feltartsák a rendőrség érkezéséig. A katonák az osztrák és a szlovák határ mentén is megjelennek.



„Elhelyezési tartalékobjektumok”