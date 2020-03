Pozitív lett egy 13 éves budapesti diák koronavírustesztje

Teljes létszámban, a portástól a pedagógusokig mindenki takarít, fertőtlenít – méltatta dolgozóik elhivatottságát Fabiny Tamás evangélikus püspök-elnök.

Az evangélikus egyház együttműködik a Bethesda kórházzal: többen vállalták, hogy a szakemberek által megfelelőnek minősített anyagból maszkot varrnak – számolt be Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke a Népszavának. Az erzsébetvárosi Rózsák terén álló, most értelemszerűen üres evangélikus kollégiumot megnyitották a kórház azon vidéki dolgozók előtt, akiknek bejárása Budapestre bizonytalanná vált. A püspök szerdán adott nyilatkozata szerint a „kollégiumi dolgozók elhivatottságát jelzi, hogy jelenleg teljes létszámban, a portástól a konyhai dolgozókon és az irodistákon át a pedagógusokig mindenki takarít, fertőtlenít, hogy tudjanak érkezni mihamarabb.” A Bethesda megkeresésére az evangélikusok összecsukható ágyakat és matracokat is felajánlottak. „Már most látjuk, hogy a járvány elmúltával komoly újratervezésre van szükség, nemcsak az anyagi erőforrások tekintetében, hanem reménység szerint a szemléletváltásban is” – folytatta Fabiny Tamás. Egyrészt nyitottabbnak kell lenni a modern technika felé, segíteni kell az abban való jártasságot, másrészt az emberek a bajban sok mindent átértékelnek: bízni lehet abban, hogy jobban megbecsülik a személyes kapcsolatokat és a közösségben rejlő erőt. A nagy keresztény egyházaktól egyebek mellett azt kérdeztük, hogy – az eddig kiadott közleményeken túl – mit kérnek és várnak el a hívektől a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején. Vagy például: milyen lehetőség van arra, hogy az egyházi civil szervezetek, alapítványok kivegyék részüket a járvány elleni védekezésből és a lakosság ellátásából? A katolikus egyház a hatóságok intézkedésihez igazodva, a kiadott rendelkezésekkel is arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a helyzetben különösen figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra – derült ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia válaszából. A püspöki kar arra kéri a híveket, hogy aki betegnek vagy veszélyeztetettnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne hagyja el otthonát. A katolikus szociális és egészségügyi intézmények mindenben követik az állami előírásokat, együttműködnek a hatóságokkal. „Igyekszünk hivatásunknak megfelelően és a lehetőségekhez mérten lelki segítséget nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van” – állapította meg a püspöki kar. Az egyház hivatalos segélyszervezete, a Katolikus Karitász az egyéni segítségnyújtásra fordít kiemelt figyelmet: folyamatosan felméri a családok szükségleteit, és „igyekszik a leghatékonyabban segíteni a rászorulókat”. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat bejelentette, hogy többször használható, mosható szájmaszkok előállítására állnak át a szervezet foglalkoztatási programjának üzemei. A próbagyártás már megkezdődött a tiszaburai varrodában. A reformátusok részéről Bogárdi Szabó István püspök, a zsinat lelkészi elnöke eddig nem reagált megkeresésünkre. Fabiny Tamás evangélikus püspök-elnök viszont – a már idézetteken túlmenően – közölte: híveikkel és a szélesebb közvéleménnyel folyamatosan tartják a kapcsolatot, több alkalommal is videóüzenetek formájában. Az evangélikus hívektől nyugalmat és fegyelmezettséget kérnek. A pánik semmiképpen sem jó. „A leghatározottabban szólítjuk fel az embereket az otthon maradásra” – nyomatékosította Fabiny Tamás. Ezért a nagyobb egyházak közül az evangélikusok elsőként – már március 14-én, szombaton – a templomi istentiszteletek és egyéb nyilvános egyházi alkalmak felfüggesztéséről döntöttek. Az amúgy is „egyházi prioritásként” kezelt digitális és informatikai fejlesztést lehetőség szerint felgyorsítják. Az evangélikus egyház iskoláiban szervezetten és többnyire magas színvonalon folyik a távoktatás – jegyezte meg a püspök. A témáról Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral a minap egyeztetett az egyház székházában Prőhle Gergely országos felügyelő (világi vezető) és Varga Márta oktatási osztályvezető. Fabiny Tamás szerint szükséges, hogy a kormány az említett szervezeteket anyagilag is támogassa. Örömmel vették a hírt a szociális területen dolgozók béremeléséről. Számos diakóniai (szolgálatot teljesítő) intézményük ugyanakkor komoly gondokkal küzd az eszközöket illetően – tette hozzá. „Lelkészeinkkel folyamatosan kapcsolatban állok. Az északi egyházkerület nagy része az ország leginkább elmaradott észak-keleti régiója, így ott különösen is kérem az odafigyelést és a hívek áldozatkészségét a szegények iránt” – hangsúlyozta Fabiny Tamás. Az informatikai lemaradást adott esetben a lelkészek vagy munkatársaik személyes jelenlétével lehet enyhíteni. Az evangélikusok vasárnap országos akciót hirdettek az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók gyermekeinek felügyeletére, a velük való foglalkozásra, hogy a szülők tudjanak menni dolgozni. „Az ő áldozatos, máris erőn felüli munkájuk nélkül végképp összeomlana a rendszer” – konstatálta a püspök. Szép számmal vannak már helyi kezdeményezések, többnyire az önkormányzatok bevonásával. Fabiny Tamás tájékoztatása szerint az egyházban már dolgoznak olyan applikáción, ahol „a kereslet és a kínálat” találkozhatna. A püspök számos jó példát hallott arra, hogy evangélikus gimnazisták máris mennek így gyerekekhez. A gyakorlatias útmutatás mellett lelki megerősítést is szeretnének nyújtani az embereknek. Az evangélikusok mindenkit a „személyes kapcsolatok megerősítésére (családon kívül elsősorban telefonon), az elcsendesedésre, a lelassulásra, jó könyvek olvasására, a környezetünkben élő rászorulók segítésére” biztatnak.