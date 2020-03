Hatmillió maszkra lenne szükség Budapesten

Új koronavírus-járványról szóló információs honlapot indított a fővárosi önkormányzat.

Bár Orbán Viktor miniszterelnök ma azt mondta, hogy van elegendő védőfelszerelés az országban, Budapesten mégis hiány mutatkozik belőle. A fővárosi önkormányzathoz a kerületi egészségügyi ellátásban dolgozóktól, a hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkásainktól, a város működtetésében kulcsszerepet játszó BKV-soktól, az idősgondozásban, a köztisztaságban és a közrend fenntartásában dolgozó munkatársainktól érkező egyre nagyobb számú és egyre kétségbeesettebb információk ugyanis arról szólnak, hogy nincs elegendő szájmaszk és védőfelszerelés. Így a mai napon összehívott fővárosi védelmi bizottság ülésén Karácsony Gergely főpolgármester hivatalosan is elmondta: gondoskodni kell a budapesti egészségügyben dolgozók védőfelszereléssel történő ellátásáról.

Városházi számítások szerint a fővárosnak 1 millió darab FFP2 maszkra és 5 millió sebészeti maszkra lenne szüksége az elkövetkező hetekre. Ez nagy számnak tűnik, de ezek az eszközök csak néhány óráig használhatóak – magyarázta a városvezető, aki azt is elmondta, hogy a kormány válaszáig is mindent megmozgatnak a szükséges védőfelszerelések beszerzése érdekében. Karácsony Gergely a pekingi és a sanghai főpolgármester segítségét kérte, de tudomása van róla, hogy a kerületvezetők is felvették a kapcsolatot testvérvárosaikkal. Újfent elmondta, hogy e tekintetben a pénz nem számít, a szükséges forrás rendelkezésre áll. A közterületi parkolóhelyek számának korlátozott volta miatt a főváros és a kerületek megkeresték a plázák üzemeltetőit az ott lévő mélygarázsok közcélú hasznosítását kérve. A MOM és az Aréna élt ezzel a lehetőséggel és az Örs Vezér tér melletti bevásárlóköpontok is hajlanak efelé. A városvezetés a járvány nagyon kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítése érdekében, a budapesti fővárosi önkormányzattól helyiséget bérlő kis- és középvállalkozásoknak elengedi a bérleti díjat márciustól-júniusig terjedő időszakra. Az ezt követő időszakban pedig azok számíthatnak kedvezményre, akik nem bocsátják el alkalmazottaikat. Az erről szóló rendeletalkotási munka már elindult. Karácsony Gergely tudomása szerint a kerületvezetők hasonló intézkedésekre készülnek. A fővárosi önkormányzat koronavirus.budapest.hu címen új információs oldalt indított, amely nem hírportál lesz, hanem a járvánnyal kapcsolatos hivatalos információkat osztják meg a budapestiekkel. Így ezen keresztül tájékoztatják a lakosságot például a közlekedési változásokról, a fővárosi és kormányzati intézkedésekről – jelentette be Kerpel-Fronius Gábor civil kapcsolatokért felelős főpolgármester-helyettes, aki egyúttal arról is beszámolt, hogy számos felajánlás érkezett a fővároshoz, részben autós és biciklis cégektől, amelyek a szociális és egészségügyi ellátásba, illetve az idősgondozásba segítenének be, de több élelmiszer adományt is kaptak. A főváros 24 órán belül feldolgozza a felajánlásokat és el is juttatja a leginkább rászorulókhoz.