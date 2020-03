Hallgat róla a külügy, hogyan védi a koronavírustól a sokat utazó Szijjártót

A külügyminiszter - munkaköréből adódóan -többször látogatott koronavírus-járvánnyal küzdő országokba (olykor a honvédség gépeivel is), így arra kerestük a választ, milyen speciális intézkedésekkel védik a külügy munkatársait, és persze hazatérésük után az itthon maradókat.

Két órával később már ugyanott jelentette be vidáman, hogy Oroszországba utazik : „Moszkvában már délelőtt van, úgyhogy gyerünk!” . bejegyzést aggodalommal fogadták a külügyminiszterért egyébként láthatóan rajongó kommentelők is.

Az aggodalom nem alaptalan: Oroszország maga is a járvánnyal küzd, és egyébként éppen a napokban zárta le határait a külföldiek előtt , hogy lassítsa járvány terjedését. Ez a korlátozás ugyan nem vonatkozik a diplomatákra – normális körülmények között természetes, hogy külügyminiszter repülőre ül, hogy személyesen találkozzon például orosz kollégájával, Szergej Lavrovval – de. A világot járó diplomaták és politikusok ugyanis maguk is a fertőzés hordozói lehetnek, mint például a Pintér Sándorral is kezet rázó marokkói belügyminiszter volt, de tarol a koronavírus a madridi kormányban is. Ráadásul,: rendszeresen tárgyalt videókonferencia keretében az osztrák, szlovák, cseh és román külügyminiszterekkel .