A digitális kormánybiztos szerint jól indult a távoktatás, de nem mindenki osztja optimizmusát

Még mindig nincsenek védőeszközeik az egészségügyieknek. A sajtó kérdéseiből csak szemezgettek az operatív törzs tájékoztatóján.

Pénteken mutatkozott be az operatív törzs újszerű, újságírók nélküli tájékoztatója, ahol az órákkal korábban, e-mailen bekért kérdések közül szemezgetett az ország tájékoztatására hivatott kormányzati stáb. A fórumot Müller Cecília országos tisztifőorvos, Lakatos Tibor ezredes és Ruszin Romulusz dandártábornok tartotta. Utóbbi jelezte: mostantól a honvédség is beszállt a járvány elleni védekezésbe. Beszélt arról is, azokon a településeken, ahol vannak állandó laktanyák, a katonai rendészek is ott lesznek az utcákon. A lakosságot információval segítik, és bekapcsolódnak a bűnmegelőzésbe, és a határvédelem munkájába is. Péntek késő este 85 fertőzöttje, négy halottja és hét gyógyultja van a hazai koronavírus járványnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos - a tájékoztató idején ismert - három elhunyt férfivel kapcsolatban azt mondta: 68 és 74 év közöttiek voltak és többféle társbetegségük is volt. A határokon lassan megszűnnek a torlódások, pénteken Csanádpalotánál 35 kilométeres sor torlódott fel, itt a kamionsofőröknek a rendőrök osztogatják az ivóvizet. Lakatos Tibor ezredes azt is elmondta, hogy Ferihegyen 42 ember „ragadt” a tranzitban, ők arra várnak, hogy elhagyhassák az országot, vagy egyedi engedéllyel beléphessenek Magyarországra. Kaptak élelmet, ivóvizet, ágyakat és internet-hozzáférést is. Az ezredes adatai szerint jelenleg 3506-an vannak hatósági házi karanténban, őket 13 ezernél többször ellenőrizték, 69 esetben találtak hibát a karantén szabályok betartásában, ebből 58 esetben feljelentést is tettek. Állítólag több száz kérdés érkezett a sajtótól, de mint mondták: csoportosították őket, és így már csak néhányra reagáltak. Az „egészséges embernek nincs szüksége maszkra!” – mondta Müller Cecília arra reagálva, hogy miért nincs elég védőfelszerelés az országban. Az egészségügyben viszont valóban nincs elég maszk, de „jó híreket hallott ma reggel” - mondta, szerinte folyamatos a maszkok a gyártása, és megrendelt szállítmányok is úton vannak. Lakatos Tibor hozzátette, hogy a magasabb védettséget garantáló maszkok gyártása is hamarosan elkezdődik a börtönökben. A rendhagyó tájékoztatón a válaszolók elé sem kerülhetett olyan kérdés, hogy miért a Semmelweis Egyetem vásárol nagy mennyiségű lélegeztető gépeket, védőruhákat, teszteket a humán tárca helyett? Hogyan osztják el ezeket? Csak az egyetemi klinikáknak juthat vagy a közkórházaknak is. Ez annál is égetőbb kérdés, mert a humán tárca vezetője két napja utasította arra a fővárosi és megyei kórházakat, hogy alakítsanak ki szeparálható 15 ágyas lélegeztető központokat. Bár a kormányfő éppen pénteken reggel beszélt ismét arról: „nem igaz, hogy nincs elegendő eszköz, mindenből van elegendő a mostani fertőzési szinthez”, az ápolók és az orvosok a közösségi portálokon arról írnak, hogy nincs megfelelő védőeszközük. Legutóbb – az atv.hu szerint – egy a Szent László Kórház gégészetén dolgozó nővér betegedett meg. Csütörtökön már 45 egészségügyi dolgozó volt karanténban, köztük számos intenzíves orvos. A Honvédkórház egyik szakdolgozója pedig arról beszélt a Népszavának, hogy míg a kapuban posztoló katonákon ott van a vírusvédelemre ajánlott ffp3 maszk, addig ők az osztályon a műtétihez sem jutnak hozzá. Hasonló helyzetben vannak a háziorvosok is. A mentők, akik egyéb feladataik mellett a potenciális fertőzötteket is szállítják a minap körlevélben kaptak arra utasítást, hogy „minden mentőállomáson a fellelhető kijelölt védőfelszereléseket (FFP3 maszk, FFP2 maszk, egyszer használatos sebészi maszk, védőoverall, védőszemüveg, cipővédő lábzsák) a megyei mentesítő zónákban kijelölt, zárható és biztonságos raktárba kell szállítaniuk. „A mentőegységeken a kötelezően meghatározott, illetve a jelenleg ott lévőn kívül plusz védőfelszerelés garnitúra nem helyezhető el. Most minden állomáson van egy raktár, ahol egészségügyi felszereléseket, napi fogyógyógyszereket és védő felszereléseket tárolnak. Az új utasítás nyomán megszűnik a védőruha tartalék az állomásokon. A Raditec Kft. pedig, amely képalkotó vizsgálatokat végez az állami ellátóknak is a mentőket arról értesítette, hogy amíg nem kapnak védőfelszerelést, addig koronavírus-fertőzött beteget „nem áll módjukban” megvizsgálni. Orbán péntek reggeli állítására miszerint „mindenből van elegendő eszköz a mostani fertőzési szinten” Falus Ferenc egykori tisztifőorvos azt mondta: az egészségügyi dolgozókat most kellene megvédeni a fertőzésektől. Olaszországban a nyakig beöltözött egészségügyi dolgozók 10 százaléka fertőződött meg. Itt mennyien lesznek a jelenlegi védőeszköz hiány és az elmaradt tesztek miatt? - utalt arra, hogy egyre több olyan esetről számol be a sajtó, amikor igazolt beteg közvetlen környezetében sem végezik el a járványügyi hatóságok a diagnosztikai tesztet.



Motoros futárokat keresnek a mentők Az Országos Mentőszolgálat belső hírlevélben keres munkatársai között gyakorlott motorosokat a házi mintavételekhez. Az új eljárásrend szerint a jövőben a gyanús pácienseket már nem feltétlenül szállítják kórházba. A háziorvos jelzésére motoros mentő megy a lakásukra, aki az orrnyálkahártyáról, garatból vesz mintát, és viszi a laborba.

JAVÍTÓINTÉZET NAGYKANIZSÁN Látogatási és kijárási tilalom van valamennyi bentlakásos szociális intézményben Fotó: Röhrig Dániel / Népszava

Körkörös szociális oltalom

Egyelőre jól viselik az idősotthonok lakói, hogy nem láthatják a családot. Több útmutatót készített a humántárca a szociális területen dolgozóknak. Látogatási és kijárási tilalom van valamennyi bentlakásos szociális intézményben, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a fertőzés lehetőségét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a héten több közleményben is figyelmeztetett, hogy az intézkedés nemcsak az idősotthonokra, hanem a fogyatékossággal élőket ellátó intézményekre, a javítóintézetekre, valamint a családok és gyermekek átmeneti otthonára is kiterjed. A bentlakók védelmére felvételi zárlatot is elrendelt a tiszti főorvos. Az idősotthonokban egyelőre nem okoz gondot az elrendelt látogatási és kilépési tilalom, a bentlakók megértik és elfogadják, hogy átmenetileg csak telefonon beszélhetnek szeretteikkel. Ha nincs saját mobiljuk, az intézményi telefont viszik oda hozzájuk a dolgozók – ezt erősítették meg a telefonon megkeresett intézmények vezetői lapunknak. Mentálhigiénés munkatársaik pedig a megszokottnál is többet beszélgetnek az otthonban élő idősekkel, hogy megnyugtassák őket. A gondozók és ápolók minden műszak elején és végén fertőtlenítenek, hogy elejét vegyék bármilyen fertőzésnek. A humántárca pénteken adott ki útmutatót a család- és gyermekjóléti szolgáltatások veszélyhelyzetben történő működtetéséről. A közzétett csomag az internetes vagy telefonos kapcsolattartást szorgalmazza mind a segítségre szoruló családok, mind a szakemberek között, s azt kéri, csak vészhelyzetben és védőfelszerelésben menjenek családlátogatásra, ha pedig valaki mégis felkeresi az ügyfélszolgálatot, távozása után fertőtlenítsék a helyiséget. Ehhez hasonló útmutatót adott ki az Emmi szerdán a szociális alapellátásban dolgozóknak. Ebben a tárca hangsúlyozza, hogy a legyengült egészségi állapotban lévő fedél nélkül élők kiemelt rizikócsoportba tartoznak és hogy számukra az étkezést és tisztálkodási lehetőséget biztosítani kell. Karácsony Gergely főpolgármester három napja jelentette be, hogy a kormánnyal együttműködve Budapesten bővítik a hajléktalanszállókat és felkészülnek arra is, ha a koronavírus-járvány miatt karantént kell kialakítani fedél nélkülieknek. A kérdéssel azonnal foglalkozni kell, mert a józsefvárosi polgármester közösségi oldalán már arról számolt be, a kerület 9 intézményéből egyet be kellett zárni, mert az ott dolgozó szociális munkások megbetegedtek. „Nincs sátor, maszk, védőfelszerelés, teszt, nem tudják megoldani a zsilipelésüket, hogy szűrjék az esetleges vírushordozókat”– írta Pikó András. Az alapellátásokat érintő útmutatóból kiderül, hogy a házi gondozásban részesülő 65 év felettiektől telefonos megerősítést kell kérni, hogy a veszélyhelyzetben is igénylik a szolgáltatást. A szociális étkeztetésben megszűnt az elvitel lehetősége, csak kiszállítás van, az idősek klubjait bezárták, így nincs lehetőség sem fürdésre, sem mosásra ezeken a helyeken. - Gulyás Erika