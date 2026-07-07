Czunyiné ment, a Klik marad - Tüntetés, tárgyalás az oktatásért

Teljes az egyetértés a szakmai és érdekvédelmi szervezetek, valamint az ellenzék között, hogy a közoktatási államtitkár menesztése indokolt volt, de nem elegendő ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar iskolarendszer. Az oktatás szabadságára, a Klik felszámolására, valamint Balog miniszter távozására van szükség - érvelnek az elszántabbak. Tárgyalás is, tüntetés is lesz a héten.