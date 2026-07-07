Állítólag a fideszes Védvonal szervezi, de annyira nem hirdetik intenzíven.
A fideszes politikus értekezése alapján gyakorlatilag mindenkinek rettegnie kell a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivataltól, jogkörei még a Rákosi-diktatúra erőszakszervezetén is túltesznek.
Szerinte pitiáner, gyermeteg a portál értelmezése - a minisztérium pedig dilettáns és inkompetens.
Ennek feladata lesz megállítani a „tiszás gyűlöletet”.
Szerinte teljesen jogszerű a politikai pedofília.
Czunyiné Bertalan Judit, digitális kormánybiztos szerint hasít az iskolai online munkarend, de a tanárok, szülők máshogy érzik.
A kocsi tehenészet avatására kormánypárti email-címen lehetett regisztrálni az MTI-sajtómeghívó alapján. Volt telefonszám is, de azt tévesen adták meg. A Fidesz szerint ők nem kértek regisztrációt, félreértés történt.
Ugyan ma összeül a kormány által vészötletként bedobott köznevelési kerekasztal, az orbáni oktatáspolitikával elégedetlenkedő szakmai szervezetek azonban nem várnak érdemi eredményeket, sőt a Pedagógusok Szakszervezete végül el sem megy az egyeztetésre. Azt az újabban a köznevelési területért is felelős államtitkár, Palkovics László is jelezte: a rendszert nem fogják új alapokra helyezni, épp ezért a tanári érdekszervezetek nem hátrálnak: szombatra országos tüntetést szerveznek.
Bár alig néhány napja váltották le a köznevelési államtitkári posztról, Czunyiné Bertalan Judit a 444.hu kamerájának mondta el, szerinte miért is jó a Klik.
Balog Zoltán Orbán Viktorral szemben nem gondolja úgy, hogy minden jól megy az oktatásban. Ennek ellenére Czunyinét nem leváltották, hanem újraosztották a feladatokat - derült ki a hvg.hu videójából, amiben az emberi erőforrások miniszterét és a leváltott köznevelési államtitkárt faggatták Balog szombati bejelentésével kapcsolatban.
Teljes az egyetértés a szakmai és érdekvédelmi szervezetek, valamint az ellenzék között, hogy a közoktatási államtitkár menesztése indokolt volt, de nem elegendő ahhoz, hogy sikeresebb legyen a magyar iskolarendszer. Az oktatás szabadságára, a Klik felszámolására, valamint Balog miniszter távozására van szükség - érvelnek az elszántabbak. Tárgyalás is, tüntetés is lesz a héten.
Czunyiné Bertalan Judit ezentúl a digitális tartalomfejlesztésért felel kormánybiztosként - jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton Budapesten. A közlés szerint Czunyinét az oktatási államtitkári poszton Palkovics László felsőoktatási államtitkár váltja. A Klik marad, a minősítési rendszert pedig átgondolják. Az ellenzék szerint ez édeskevés, a valódi felelős a posztján marad. Ő pedig nem más, mint Orbán Viktor.
Szeptembertől ismét nőnek, 3,4 százalékkal emelkednek a pedagógusbérek, ami havonta 3-15 ezer forint közötti összeget jelent az érintetteknek - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára szerdán Budapesten.
Alulfinanszírozott, túlcentralizált és bürokratizált a köznevelés, nincs tekintettel a diákokra, pedagógusokra. Van iskola, ahol már a tanárok háromnegyede sztrájkolna, és vannak, akik harmadik hónapja nem kaptak fizetést. Mindez a Pedagógusok Szakszervezetének hétvégi fórumán hangzott el. A szervezet levélben fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz.
Fideszes politikusok is morgolódnak, ha szóba kerül a közoktatás, de sokan inkább Czunyiné helyettesét, Áder János húgát, Pölöskei Gábornét kritizálják. A Parlament folyosóin két képviselőről is suttognak már, mint a következő lehetséges államtitkárról - írja a hvg.hu.
Átlagosan 3,4 százalékkal emelkedett a tanárok fizetése szeptembertől az életpályamodell bevezetésével - jelentette be Czunyiné Bertalan Judit. A köznevelési államtitkár a pedagógusok világnapja alkalmából elbüszkélkedett azzal is: saját kutatásaik szerint a tanárok fontosnak tartják a modellt és örömmel vesznek részt a minősítési eljárásokban.
"Várhatóan" augusztus 25-éig minden iskolába megérkeznek a tankönyvek - ezt Czunyiné Bertalan Judit közölte.
Teljesen szükségtelen és értelmezhetetlen is a pedagógusok etikai kódexe, amit a kormány által életre hívott Nemzeti Pedagógus Kar készített. Szakszervezetek szerint ráadásul alkotmánysértő is és semmi más célt nem szolgál, mint hogy a tanárokra még nagyobb nyomást helyezzenek.
Balog Zoltán szerint az emberi-erőforrások tárca tervei között szerepel a mindennapos éneklés bevezetése az iskolákban, ami nem a tanagyag növelését jelentené, mert azt inkább csökkenteni szeretnék, inkább egy olyan lelkületet vinnének az iskola életébe, amiből azok is profitálnak, akiknek nincs túlságosan jó hangjuk. A miniszter később az Origónak finomított: nem akarják ezt is a testneveléshez hasonlóan kötelezően bevezetni. A szakértők szkeptikusak.
Egy hónapja sem volt még, hogy Czunyiné Bertalan Judit közoktatási államtitkár fitogtatni próbálta gyakorlati tudását a kémiában, ám a vége inkább kínos lett, mint tudományos. Most a tankönyvellátás várható gondjaival kapcsolatban Pósán László fideszes országgyűlési képviselő is megszólalt, de ő is jobban tette volna, ha inkább hallgat.
Barátnőjét ültette a Budai Nagy Antal Gimnázium igazgatói székébe Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár. Manolovitsné Erdőközi Orsolya kinevezése ellen az iskola tantestülete és szülői közössége is tiltakozott, szerintük a tanerő szakmailag alkalmatlan az intézmény vezetésére.
Jelentősen bővül az Oktatási Hivatal (OH) feladatköre, ezentúl az OH látja el a pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának szervezését, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szervezését, szaktanácsadói névjegyzék vezetését - többek között ezt tartalmazza a köznevelési törvény január 1-jén életbe lépett módosítása.
Az iskolák napi szintű működését érintő döntések visszakerülnek megyei és járási tankerületi szintre, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) országos központja pedig a továbbiakban a szervezetet érintő "stratégiai, koncepcionális és fejlesztési döntések helyszíne lesz" - mondta a Magyar Nemzetnek Czunyiné Bertalan Judit. A köznevelési államtitkár szerint a Klik átszervezési javaslata már elkészült és év vége előtt a kormány elé kerül, így még idén az Országgyűlés tárgyalhatja a tervezetet.
A köznevelésért felelős államtitkár 336 állami fenntartású általános és középiskola igazgatójának, intézményvezetőjének adta át a megbízásáról szóló okiratot szombaton. Czunyiné Bertalan Judit a Móricz Zsigmond Gimnáziumban reményét fejezte ki, hogy a most kinevezett igazgatók alkotó intézményvezetői lesznek a megújuló magyar köznevelési rendszernek.
Lemondott a Nemzeti Tankönyvtanács - a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által delegált - tagja az új tankönyvek elbírálási folyamatának szakszerűtlensége miatt. Tél Tamás fizikus nyílt levelében egyebek közt azzal indokolta döntését, hogy nem sikerült meggyőzni a tanács tagjait a koncepcionális hibákat tartalmazó kísérleti tankönyvek kiszűréséről.
Idén nem lesz tankönyvbotrány az új köznevelési államtitkár szerint, augusztus 31-ig minden kiadványt kiszállítanak az iskolákba. Kérdés azonban, hogy a kincstári optimizmus ellenére az államosított tankönyvpiac képes-e teljesíteni az ígéreteket, és hogy az év végére mekkorára duzzad a szintén államosított iskolarendszer költségvetési hiánya.
A tanügyigazgatás biztonságos tanévkezdésre készül - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) kétnapos közgyűlését záró sajtótájékoztatón szombaton Kaposváron.