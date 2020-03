Fényszívekkel üzent a koronavírus ellen harcolóknak két budapesti szálloda

A két mentőegység Szántód belterületén segítette világra a kisfiút.

Egy 38 hetes kismamához kérték a mentők gyors segítségét szerda este Nagycsepelybe. A fiatal anyuka tíz perces fájásokról számolt be, a nővel a mentésirányító egészen a mentő kiérkezéséig vonalban maradt, miközben gyors szervezésbe kezdett – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán, a hírt a 24.hu vette észre. Balatonlelle Mentőállomásról azonnal elindult a segítség, ami rövid idő alatt meg is érkezett. „Rutinos bajtársaink gyors helyszíni vizsgálat után egyeztettek az mentésirányítással és úgy döntöttek, útnak is indultak a kismamával, hogy a távolabbról érkező emelt szintű egységgel »randevúzzanak«. Szántód belterületén végül éppen időben találkoztak, a két mentőegység egy egészséges kisfiút segíthetett világra. A mentők végül az édesanyával együtt, stabil állapotban szállíthatták kórházba őket” – írják a bejegyzésben.