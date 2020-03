Bezárják a vendéglátóhelyeket és leállítják a tömegközlekedést Szerbiában

Ahogy nő az új típusú koronavírus-járvány fertőzötteinek száma a Nyugat-Balkánon, egyre szigorúbb intézkedéseket vezetnek be a térség államai.

Péntek este a szerb kormányfő bejelentette, hogy az elővigyázatossági intézkedések részeként szombat 20 órától teljesen megszűnik a tömegközlekedés az ország minden településén, vasárnap 20 órától pedig teljesen bezárnak a kávézók, éttermek és bevásárlóközpontok. Néhány órával később a közszolgálati televízió műsorában viszont közölte, az államfővel történt egyeztetés után úgy döntöttek, hogy a vendéglátóhelyeket már szombat estétől bezárják. Emellett öt főben maximalizálják egy-egy összejövetel létszámát. Szerbiában pénteken meghalt az első koronavírus-fertőzött, szombat reggelig 149 beteget vettek nyilvántartásba. A szerb menekültügyi főbiztosság közölte, hogy az országban jelenleg tartózkodó valamivel több mint hétezer migráns a járványhelyzet végéig karanténban kell maradjon. Bosznia-Hercegovinában 84 fertőzöttet regisztráltak. Az ország többségében bosnyákok és horvátok lakta részében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban a hatóságok megtiltották a 65 évnél idősebbeknek, valamint a 18 év alattiaknak, hogy elhagyják otthonaikat. Az intézkedés legalább a hónap végéig érvényben marad. A rendőrség ellenőrzi, hogy a karanténra kötelezettek betartják-e az előírásokat, a karanténszabályok megszegéséért három évig terjedő börtönbüntetés jár. Észak-Macedóniában 76-ra nőtt a fertőzöttek száma. Az országban megkezdték a házi karantén alá vont személyek ellenőrzését, egyelőre csak pénzbüntetéseket szabtak ki, de börtön is várhat azokra, akik nem tartják be az előírásokat. Montenegróban szombat reggelig nem regisztráltak új fertőzést, a betegek száma 14. Koszovóban 24 személyt regisztráltak eddig a SARS-CoV-2 vírus fertőzöttjeiként, egyelőre nem vezettek be szükségállapotot, de rendkívül szigorú intézkedéseket léptettek életbe, és mindenkit otthonmaradásra ösztönöznek.