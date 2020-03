Koronavírus – Elindult a főváros tájékoztató honlapja

Világjárvány tombol, de van, ami a rendkívüli állapot ellenére sem változik.

Orbán Viktor március 13-án személyesen jelentette be a jó hírt, hogy Magyarország is nekilát a koronavírus elleni vakcina kifejlesztéséhez, és egy külön kutatócsoport foglalkozik majd a feladattal. Egy héttel később az is kiderült, hogy a kormány mekkora összeget szán minderre.

100 millió forintot utalt az innovációs tárcának, az egyetemek és főiskolák javára, a járvány elleni védekezés érdekében a betegség ellen felhasználható gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztésére – „a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel”. Mint azt a hvg.hu kiszúrta, a március 20-i Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Miniszterelnöki Kormányiroda a rendkívüli tartalékok keretébőla járvány elleni védekezés érdekében a betegség ellen felhasználható gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztésére

A közlönyszámból az is kiderül, hogy a kormány több más beruházás támogatásáról is döntött:

a győri Nagyboldogasszony Bazilika felújítására 538 millió forintot,

a győri Brenner János Hittudományi Főiskola fejlesztésére pedig 1,053 milliárd forintot csoportosítottak át.

A győri bazilika hasonló célra egyébként már 2017-ben is kapott félmilliárd forintnyi közpénzt, Semjén Zsolt KDNP-s miniszterelnök-helyettes tavaly februárban pedig arról beszélt , hogy összesen még 1,8 milliárdot szánnának az egyházi épület renoválására.

Nem maradhatott ki a pénteki pénzosztásból a sportélet sem: mint a Népszava észrevette, a kormány a Modern Városok Program kasszájából 514 millió forintot küldtek a szegedi atlétikai központ részét képező atlétikai pálya felújítása. Ne felejtsük el:

tény, hogy egy bazilika vagy sportpálya felújítási költségei nem mérhetőek össze hitelesen egy vakcinakutatás büdzséjével, hiszen teljesen más célú, más erőforrásokat igénylő fejlesztésekről van szó.

egyházi és sportberuházásokra szánják. A fenti kormányrendeletben meghatározott összegen túl pedig rendelkezésre áll egy több százmilliós forrás is, amit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal biztosít egy hazai kutató-konzorciumnak, szintén gyógyszer-fejlesztésre. Azonban így is elgondolkodtató, hogy bár járványhelyzet van, a tömeges megbetegedések küszöbén áll, a kormány pedig a rendkívüli jogrend bevezetésén dolgozik, a közpénz-tömegeket továbbra is régi, mondhatni bebetonozott célokra: