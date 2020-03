Operatív törzs: csaknem 3800-an kerültek hatósági házi karanténba, még nem terveznek kijárási tilalmat

Az idősek és krónikus betegek a leginkább veszélyeztetettek, de negyvenes éveiben járó beteg is került súlyos állapotban kórházba – mondta az országos tisztifőorvos.

Egyre több a fertőzött, de még mindig nincs szó tömeges megbetegedésekről – hangzott el az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint most a lakosságnak egy emberként kell azon dolgozni, hogy lassítsuk a folyamatot, laposítsuk a járvány görbéjét – ezt pedig csak a személyes kontaktus, érintkezés kihagyásával lehet elérni. Az időseknek azt ajánlotta, hogy nézzék meg a járványról szóló újabb tájékoztató videókat. Hozzátette, a bezártság idején sem kell tétlenné válnunk: sok, addig halogatott dolgot elintézhetünk, edzhetünk otthon is, és érdemes vitaminokat fogyasztanunk. Müller szerint így, elővigyázatosan is csak fékezve érünk el a tömeges fertőzési fázishoz: hangsúlyozta, hogy leginkább az idősek és súlyos alapbetegségekkel (daganatos, szív -és érrendszeri és vérképző szervi betegségekkel) küzdőkre kell vigyázni – azonban legutóbb egy 53 éves férfi hunyt el, akinek több krónikus betegsége is volt, vírusfertőzése pedig végzetesnek bizonyult.

Ugyanakkor egy negyvenes éveiben járó férfi is súlyos állapotban került kórházba; a megelőzésre tehát mindenkinek figyelnie kell – hangsúlyozta a tisztifőorvos. Kérdésre válaszolva hozzátette:

úgy tudja, jelenleg hat főt ápolnak intenzív osztályokon koronavírusos fertőzéssel.

Müller szerint fokozatosan nő a hazai mintavételek száma is, hogy egyre több megbetegedésről tudjanak – most már az ország minden pontján ismernek igazolt pozitív esetet, és ilyenkor a beteg közvetlen környezetét, a fertőzésgyanús személyeket is ellenőrzik. A tisztifőorvos arra kitérően válaszolt, hogy Magyarország mikor fog járványügyi prognózisokat kiadni, ahogy azt több országban megteszik. A szakemberek végeznek modellszámítást, a többi anyag spekuláció – mondta Müller. Annyi ugyanakkor elhangzott, hogy Magyarországon jelenleg nyolc laborban vizsgálják a koronavírus-fertőzés gyanús mintákat.

Müller Cecília kérdésre megerősítette, allergiás betegekre nézve is kockázatosabb a koronavírus. A betegség ugyanakkor sokszor egészen enyhe tüneteket produkálhat – akár az esetek 80 százalékában is – így elképzelhetőnek tartja, hogy sokan nem is tudták, hogy átment rajtuk a vírus, és már meggyógyultak. Az országos tisztifőorvos lapunk kérdésére is kitérően felelt: a felvetésre, hogy vizsgálták-e a hatóságok Szent Imre kórházban, tüdőgyulladásban elhunyt idős nő környezetét, akinek lánya igazoltan koronavírusos – csak annyit mondott, hogy szabály szerint ellenőrzik a kontaktszemélyeket a szükséges esetekben.

Lakatos Tibor elmondta,

3771 hatósági karanténba zárt személyt tartanak jelenleg nyilván, és ez a szám növekedhet a külföldről hazatérő magyarok érkezése miatt,

a járványügyi hatóság és a rendőrség 15525 esetben ellenőrizte őket,

984 esetben szembesültek szabálytalansággal, ebből 18 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 76 esetben feljelentést tettek. Az ezredes arra is emlékeztetett, hogy a nem igazolt beteg szabálysértést, az igazolt fertőzött viszont bűncselekményt követ el a karantén elhagyásával,

a vendéglátóipari egységek ellenőrzésekor 9 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 14 esetben feljelentést tettek,

a rajkai határátkelőnél 23 kilométeres a befelé tartó sor, Hegyeshalomnál 20 kilométeres. Fennakadások voltak pénteken a román-magyar átkelőhelyeken is, ahol a román hatóságok blokkolják ideiglenesen a személy -és áruforgalmat.

Lakatos Tibor egyik legfontosabb bejelentése azonban mégis az volt, hogy a kormány egyelőre nem rendel el kijárási tilalmat.

Lakatos szerint mióta rendelet kötelezi zárásra az üzleteket, annyira látványosan csökkent a közterületen tartózkodó állampolgárok száma, hogy erre előreláthatólag nem is lesz szükség. Az operatív törzs vezetője megerősítette: felmérték a rendészet, honvédség és az egészségügy tartalékait – így a tartalékos katonák létszámát is –, hogy tudják, mennyi emberi erőforrásuk van, szükség esetén hogyan tudják leváltani majd a szolgálatban lévő, kimerült munkatársakat. Lakatos szerint a honvédek bekapcsolódnak a határvédelmi feladatokba, de megjelennek majd a közterületeken is, segítik az ellenőrzések során a rendőrök munkáját. Az ezredes cáfolta azt a többek által felvetett sajtóértesülést, miszerint Csehország félmillió maszkot rendelt Indiából, de a szállítmányt útközben Budapesten lefoglalták. A kiskunhalasi konténerkórház építése kapcsán megjegyezte, a beruházás jövő héten újabb szakaszába léphet, Szerinte a szállodák bezáratására – és járványügyi használatára – nincsen szükség, és reméli, hogy ide nem is jut el Magyarország, vagy csak nagyon sokára. Kérdésre válaszolva azt is kifejtette, a schengeni határátkelőkben azért lehet sor, mert fenntartják az ellenőrzéseket, az ország biztonsága érdekében.